Xbox Series X e One, una marea di giochi in sconto: nuovi saldi su Xbox Store

Annunciati la scorsa settimana, proseguono i Saldi per il Capodanno Lunare su Xbox Store. A questi ultimi, si aggiungono inoltre ulteriori promozioni settimanali.

Il risultato è una rassegna davvero ampia di titoli in promozione, tra AAA recenti e grandi classici, senza dimenticare piccole gemme dello sviluppo indipendente. Da Resident Evil: Village a Red Dead Redemption II, passando per FIFA 22, Mass Effect Legendary Edition, Crash Bandicoot 4: It's About Time, Forza Horizon 5 sono solo alcuni dei titoli proposti a prezzo ridotto. Tra i nuovi sconti Xbox Store non mancano poi ottime piccole produzioni, da Cris Tales a Lost Words: Beyond the Page.



Di seguito, ecco una selezione dei giochi Xbox One e Xbox Series X|S attualmente in offerta.

A Way Out EA Play 75% Lunar New Year Sale

It Takes Two – Digital Version EA Play 50% Lunar New Year Sale

Knockout City EA Play 50% Lunar New Year Sale

Mass Effect Legendary Edition EA Play 50% Lunar New Year Sale

Need For Speed Heat EA Play 80% Lunar New Year Sale

Need For Speed Hot Pursuit Remastered EA Play 80% Lunar New Year Sale

Need For Speed Payback EA Play 60% Lunar New Year Sale

Need For Speed Rivals EA Play 75% Lunar New Year Sale

Plants vs. Zombies: Battle For Neighborville EA Play 80% Lunar New Year Sale

Star Wars Battlefront II EA Play 75% Lunar New Year Sale

Star Wars Jedi: Fallen Order EA Play 65% Lunar New Year Sale

Star Wars Squadrons EA Play 70% Lunar New Year Sale

F1 2021 Optimized For Xbox Series X|S 67% Lunar New Year Sale

FIFA 22 Xbox Series X|S Optimized For Xbox Series X|S 45% Lunar New Year Sale

Crash Bandicoot 4: It’s About Time Smart Delivery 50% Lunar New Year Sale

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles Digital Deluxe Edition Smart Delivery 30% Anime Month Sale

Diablo II: Resurrected Smart Delivery 25% Lunar New Year Sale

Far Cry 6 Smart Delivery 40% Lunar New Year Sale

Gears 5 Game of the Year Edition Smart Delivery 60% Lunar New Year Sale

Gears Triple Bundle Smart Delivery 65% Lunar New Year Sale

Ghostrunner Smart Delivery 60% Lunar New Year Sale

Greak: Memories of Azur Smart Delivery 40% Lunar New Year Sale

Hood: Outlaws & Legends Smart Delivery 40% Lunar New Year Sale

Immortals Fenyx Rising Smart Delivery 65% Publisher Sale

Just Dance 2022 Smart Delivery 40% Publisher Sale

Lost in Random Smart Delivery 50% Lunar New Year Sale

Ori: The Collection Smart Delivery 67% Lunar New Year Sale

Puyo Puyo Tetris 2 Smart Delivery 75% Lunar New Year Sale

Resident Evil Village Smart Delivery 50% Lunar New Year Sale

Watch Dogs: Legion Smart Delivery 70% Publisher Sale

Beyond Good & Evil HD Xbox 360 (Back Compat) 60% Publisher Sale

BioShock Xbox 360 (Back Compat) 50% Lunar New Year Sale

BioShock 2 Xbox 360 (Back Compat) 50% Lunar New Year Sale

Castlevania: Harmony of Despair Xbox 360 (Back Compat) 67% Lunar New Year Sale

Castlevania: Lords of Shadow Xbox 360 (Back Compat) 67% Lunar New Year Sale

Castlevania: Lords Of Shadow 2 Xbox 360 (Back Compat) 75% Lunar New Year Sale

Castlevania: SOTN (Symphony Of The Night) Xbox 360 (Back Compat) 50% Lunar New Year Sale

LEGO Indiana Jones 2 Xbox 360 (Back Compat) 75% Lunar New Year Sale

LEGO Indiana Jones: The Original Adventures Xbox 360 (Back Compat) 75% Lunar New Year Sale

LEGO Pirates of the Caribbean: The Video Game Xbox 360 (Back Compat) 75% Lunar New Year Sale

LEGO Star Wars II Xbox 360 (Back Compat) 67% Lunar New Year Sale

LEGO Star Wars III Xbox 360 (Back Compat) 75% Lunar New Year Sale

LEGO Star Wars: TCS (The Complete Saga) Xbox 360 (Back Compat) 75% Lunar New Year Sale

Lost Odyssey Xbox 360 (Back Compat) 75% DWG*

Prince of Persia Classic Xbox 360 (Back Compat) 60% Publisher Sale

Silent Hill: HD Collection Xbox 360 (Back Compat) 75% Lunar New Year Sale

Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist Xbox 360 (Back Compat) 60% Lunar New Year Sale

Tom Clancy’s Splinter Cell Conviction Xbox 360 (Back Compat) 60% Lunar New Year Sale

Tom Clancy’s Splinter Cell Double Agent Xbox 360 (Back Compat) 60% Publisher Sale

Battletoads Xbox Game Pass 75% Lunar New Year Sale

Bleeding Edge Xbox Game Pass 75% Lunar New Year Sale

Code Vein Xbox Game Pass 80% Anime Month Sale

Crackdown 3 Xbox Game Pass 50% Lunar New Year Sale

Cris Tales Xbox Game Pass 50% Anime Month Sale

Destroy All Humans! Xbox Game Pass 50% THQN & Handy Games Sale

Dishonored 2 Xbox Game Pass 80% Lunar New Year Sale

Enter The Gungeon Xbox Game Pass 40% Lunar New Year Sale

Forza Horizon 5 Standard Edition Xbox Game Pass 10% Lunar New Year Sale

Gears 5 Xbox Game Pass 60% Lunar New Year Sale

Gears of War 4 Xbox Game Pass 50% Lunar New Year Sale

Gears Tactics Xbox Game Pass 60% Lunar New Year Sale

Golf With Your Friends Xbox Game Pass 75% Lunar New Year Sale

GreedFall Xbox Game Pass 60% DWG*

Halo 3: ODST Xbox Game Pass 60% Lunar New Year Sale

Halo 5: Guardians Xbox Game Pass 75% Lunar New Year Sale

Halo Infinite (Campaign) Xbox Game Pass 20% Lunar New Year Sale

Halo Wars 2: Standard Edition Xbox Game Pass 75% Lunar New Year Sale

Halo Wars: Definitive Edition Xbox Game Pass 75% Lunar New Year Sale

Halo – Reach Xbox Game Pass 60% Lunar New Year Sale

Halo: The Master Chief Collection Xbox Game Pass 60% Lunar New Year Sale

Hellblade: Senua’s Sacrifice Xbox Game Pass 75% Lunar New Year Sale

Killer Instinct: Definitive Edition Xbox Game Pass 75% Lunar New Year Sale

Lemnis Gate Xbox Game Pass 50% Lunar New Year Sale

Lost Words: Beyond the Page Xbox Game Pass 60% Anime Month Sale

Marvel’s Avengers Xbox Game Pass 60% Lunar New Year Sale

Microsoft Flight Simulator: Standard Game of the Year Edition Xbox Game Pass 20% Lunar New Year Sale

Monster Sanctuary Xbox Game Pass 65% Lunar New Year Sale

My Time at Portia Xbox Game Pass 75% Lunar New Year Sale

Narita Boy Xbox Game Pass 50% Lunar New Year Sale

Neon Abyss Xbox Game Pass 50% Lunar New Year Sale

Ori and the Will of the Wisps Xbox Game Pass 67% Lunar New Year Sale

Outriders Xbox Game Pass 67% Lunar New Year Sale

Overcooked! 2 Xbox Game Pass 75% Lunar New Year Sale

Psychonauts 2 Xbox Game Pass 40% Lunar New Year Sale

Ryse: Legendary Edition Xbox Game Pass 75% Lunar New Year Sale

Sea of Thieves Xbox Game Pass 33% Lunar New Year Sale

State of Decay 2: Juggernaut Edition Xbox Game Pass 40% Lunar New Year Sale

STEEP Xbox Game Pass 60% Publisher Sale

Tell Me Why: Chapters 1-3 Xbox Game Pass 50% Lunar New Year Sale

Terraria Xbox Game Pass 60% Lunar New Year Sale

Tetris Effect: Connected Xbox Game Pass 35% Lunar New Year Sale

The Elder Scrolls Online Xbox Game Pass 70% Lunar New Year Sale

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition Xbox Game Pass 67% Lunar New Year Sale

The Evil Within Xbox Game Pass 80% Lunar New Year Sale

The Evil Within 2 Xbox Game Pass 80% Lunar New Year Sale

The Outer Worlds Xbox Game Pass 67% Lunar New Year Sale

Tropico 6 Xbox Game Pass 60% Lunar New Year Sale

Visage Xbox Game Pass 25% Lunar New Year Sale

Wasteland 2: Director’s Cut Xbox Game Pass 75% Lunar New Year Sale

A Short Hike Xbox One X Enhanced 30% Lunar New Year Sale

Assassin’s Creed III Remastered Xbox One X Enhanced 60% Publisher Sale

Assassin’s Creed Odyssey Xbox One X Enhanced 75% Publisher Sale

Assassin’s Creed Origins Xbox One X Enhanced 60% Lunar New Year Sale

Attack on Titan 2 Xbox One X Enhanced 50% Anime Month Sale

Battle Chasers: Nightwar Xbox One X Enhanced 75% THQN & Handy Games Sale

Bayonetta Xbox One X Enhanced 60% Lunar New Year Sale

Crash Team Racing Nitro-Fueled – Nitros Oxide Edition Xbox One X Enhanced 60% Lunar New Year Sale

Darksiders Genesis Xbox One X Enhanced 70% THQN & Handy Games Sale

Darksiders II Deathinitive Edition Xbox One X Enhanced 75% THQN & Handy Games Sale

DOOM Eternal Deluxe Edition Xbox One X Enhanced 67% Lunar New Year Sale

Elex Xbox One X Enhanced 75% THQN & Handy Games Sale

Fallout 4: Game Of The Year Edition Xbox One X Enhanced 67% Lunar New Year Sale

For Honor – Complete Edition Xbox One X Enhanced 75% Publisher Sale

Jump Force Xbox One X Enhanced 90% Anime Month Sale

L.A. Noire Xbox One X Enhanced 50% DWG*

LEGO DC Super-Villains Deluxe Edition Xbox One X Enhanced 75% Lunar New Year Sale

LEGO Harry Potter Collection Xbox One X Enhanced 55% Lunar New Year Sale

LEGO Marvel Super Heroes 2 Deluxe Edition Xbox One X Enhanced 80% Lunar New Year Sale

Life Is Strange 2 – Complete Season Xbox One X Enhanced 60% Lunar New Year Sale

Mafia II: Definitive Edition Xbox One X Enhanced 67% Lunar New Year Sale

Mafia III: Definitive Edition Xbox One X Enhanced 67% Lunar New Year Sale

Need For Speed Heat Deluxe Edition Xbox One X Enhanced 80% Lunar New Year Sale

One Piece World Seeker Xbox One X Enhanced 85% Anime Month Sale

Overwatch Legendary Edition Xbox One X Enhanced 67% Lunar New Year Sale

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville Deluxe Edition Xbox One X Enhanced 80% Lunar New Year Sale

Portal Knights Xbox One X Enhanced 60% Lunar New Year Sale

Prey: Digital Deluxe Edition Xbox One X Enhanced 70% Lunar New Year Sale

Red Dead Redemption 2 Xbox One X Enhanced 60% Lunar New Year Sale

Resident Evil 2 Xbox One X Enhanced 60% Lunar New Year Sale

Resident Evil 3 Xbox One X Enhanced 70% Lunar New Year Sale

Rise of The Tomb Raider – 20 Year Celebration Xbox One X Enhanced 80% Lunar New Year Sale

Sekiro: Shadows Die Twice Xbox One X Enhanced 50% Lunar New Year Sale

Shadow Of The Tomb Raider Definitive Edition Xbox One X Enhanced 67% Lunar New Year Sale

Sonic Forces Digital Standard Edition Xbox One X Enhanced 50% DWG*

Sonic Mania Xbox One X Enhanced 50% DWG*

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated Xbox One X Enhanced 45% THQN & Handy Games Sale

Spyro Reignited Trilogy Xbox One X Enhanced 65% Lunar New Year Sale

Star Wars Battlefront II: Celebration Edition Xbox One X Enhanced 80% Lunar New Year Sale

Tesla vs Lovecraft Xbox One X Enhanced 70% Spotlight Sale

The Crew 2 – Standard Edition Xbox One X Enhanced 80% Publisher Sale

The LEGO Movie 2 Videogame Xbox One X Enhanced 70% Lunar New Year Sale

Titan Quest Xbox One X Enhanced 75% THQN & Handy Games Sale

Titanfall 2: Ultimate Edition Xbox One X Enhanced 75% Lunar New Year Sale

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 – Digital Deluxe Edition Xbox One X Enhanced 50% Lunar New Year Sale

Trials Rising Xbox One X Enhanced 50% Publisher Sale

Unravel Yarny Bundle Xbox One X Enhanced 80% Lunar New Year Sale

Untitled Goose Game Xbox One X Enhanced 50% Lunar New Year Sale

Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr Complete Collection Xbox One X Enhanced 80% Lunar New Year Sale

Warhammer: Vermintide 2 – Ultimate Edition Xbox One X Enhanced 75% Lunar New Year Sale

XCOM 2 Xbox One X Enhanced 90% Lunar New Year Sale

Yooka-Laylee And The Impossible Lair Xbox One X Enhanced 75% Lunar New Year Sale

ABZU Xbox One, Xbox Series X|S 65% Lunar New Year Sale

Ancestors: The Humankind Odyssey Xbox One, Xbox Series X|S 60% Lunar New Year Sale

Arkane Anniversary Collection Xbox One, Xbox Series X|S 70% Lunar New Year Sale

Assassin’s Creed Chronicles – Trilogy Xbox One, Xbox Series X|S 70% Publisher Sale

Assassin’s Creed Chronicles: China Xbox One, Xbox Series X|S 60% Publisher Sale

Assassin’s Creed Chronicles: India Xbox One, Xbox Series X|S 60% Publisher Sale

Assassin’s Creed Chronicles: Russia Xbox One, Xbox Series X|S 60% Publisher Sale

Assassin’s Creed IV Black Flag Xbox One, Xbox Series X|S 60% Publisher Sale

Assassin’s Creed Legendary Collection Xbox One, Xbox Series X|S 70% Publisher Sale

Assassin’s Creed Syndicate Xbox One, Xbox Series X|S 70% Publisher Sale

Assassin’s Creed The Ezio Collection Xbox One, Xbox Series X|S 70% Lunar New Year Sale

Assassin’s Creed Unity Xbox One, Xbox Series X|S 67% Publisher Sale

Assetto Corsa Xbox One, Xbox Series X|S 80% Lunar New Year Sale

Batman: Arkham Knight Premium Edition Xbox One, Xbox Series X|S 70% Lunar New Year Sale

Biomutant Xbox One, Xbox Series X|S 40% THQN & Handy Games Sale

BioShock Infinite: The Complete Edition Xbox One, Xbox Series X|S 50% Lunar New Year Sale

Black Mirror Xbox One, Xbox Series X|S 75% THQN & Handy Games Sale

Blasphemous Xbox One, Xbox Series X|S 75% Lunar New Year Sale

Bloodstained: Ritual Of The Night Xbox One, Xbox Series X|S 60% Lunar New Year Sale

Borderlands: The Handsome Collection Xbox One, Xbox Series X|S 75% Lunar New Year Sale

Call of Duty: Modern Warfare Remastered Xbox One, Xbox Series X|S 50% Lunar New Year Sale

Call of Duty: Vanguard – Standard Edition Xbox One, Xbox Series X|S 35% Lunar New Year Sale

Castlevania: Anniversary Collection Xbox One, Xbox Series X|S 75% Lunar New Year Sale

Child of Light Ultimate Edition Xbox One, Xbox Series X|S 60% Publisher Sale

Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues Xbox One, Xbox Series X|S 60% Lunar New Year Sale

Contra Anniversary Collection Xbox One, Xbox Series X|S 75% Lunar New Year Sale

Crash + Spyro Triple Play Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 50% Lunar New Year Sale

Crash Bandicoot Bundle – N. Sane Trilogy + CTR Nitro-Fueled Xbox One, Xbox Series X|S 50% Lunar New Year Sale

Darksiders Fury’s Collection – War and Death Xbox One, Xbox Series X|S 75% THQN & Handy Games Sale

Destiny 2: Beyond Light + Season Xbox One, Xbox Series X|S 50% Spotlight Sale

Deus Ex: Mankind Divided Xbox One, Xbox Series X|S 85% Lunar New Year Sale

Devil May Cry 4 Special Edition Xbox One, Xbox Series X|S 70% Lunar New Year Sale

Devil May Cry 5 + Vergil Xbox One, Xbox Series X|S 30% Lunar New Year Sale

Devil May Cry HD Collection Xbox One, Xbox Series X|S 40% Lunar New Year Sale

Dragon Age: Inquisition – Game of the Year Edition Xbox One, Xbox Series X|S 60% Lunar New Year Sale

Dragon Ball Z: Kakarot Ultimate Edition Xbox One, Xbox Series X|S 60% Anime Month Sale

Dragon’s Dogma: Dark Arisen Xbox One, Xbox Series X|S 70% Lunar New Year Sale

Dying Light: Platinum Edition Xbox One, Xbox Series X|S 70% Spotlight Sale

Dying Light: The Following – Enhanced Edition Xbox One, Xbox Series X|S 60% Lunar New Year Sale

EA STAR WARS TRIPLE BUNDLE Xbox One, Xbox Series X|S 67% Lunar New Year Sale

El Hijo – A Wild West Tale Xbox One, Xbox Series X|S 30% THQN & Handy Games Sale

Fallout 76: Steel Dawn Deluxe Edition Xbox One, Xbox Series X|S 60% Lunar New Year Sale

Far Cry 3 Blood Dragon Classic Edition Xbox One, Xbox Series X|S 50% Publisher Sale

Far Cry 4 Xbox One, Xbox Series X|S 67% Lunar New Year Sale

Far Cry 5 – XXL Pack Xbox One, Xbox Series X|S 40% Publisher Sale

Far Cry Insanity Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 67% Publisher Sale

Far Cry Primal Xbox One, Xbox Series X|S 67% Publisher Sale

Farm Frenzy: Refreshed Xbox One, Xbox Series X|S 30% Spotlight Sale

FIFA 22 Xbox One Xbox One, Xbox Series X|S 60% Lunar New Year Sale

G.I. Joe: Operation Blackout Xbox One, Xbox Series X|S 60% Lunar New Year Sale

Gears of War Ultimate Edition Deluxe Version Xbox One, Xbox Series X|S 50% Lunar New Year Sale

Ghosts ‘n Goblins Resurrection Xbox One, Xbox Series X|S 33% Lunar New Year Sale

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition Xbox One, Xbox Series X|S 20% Lunar New Year Sale

Grow: Song of the Evertree Xbox One, Xbox Series X|S 33% Lunar New Year Sale

Journey to the Savage Planet Xbox One, Xbox Series X|S 60% Lunar New Year Sale

Jurassic World Evolution: Jurassic Park Edition Xbox One, Xbox Series X|S 75% Lunar New Year Sale

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning Xbox One, Xbox Series X|S 50% THQN & Handy Games Sale

LEGO Batman 3: Beyond Gotham Deluxe Edition Xbox One, Xbox Series X|S 80% Lunar New Year Sale

LEGO CITY Undercover Xbox One, Xbox Series X|S 75% Lunar New Year Sale

LEGO Jurassic World Xbox One, Xbox Series X|S 75% Lunar New Year Sale

LEGO Marvel Collection Xbox One, Xbox Series X|S 60% Lunar New Year Sale

LEGO Marvel’s Avengers Deluxe Edition Xbox One, Xbox Series X|S 75% Lunar New Year Sale

LEGO Star Wars: The Force Awakens Deluxe Edition Xbox One, Xbox Series X|S 75% Lunar New Year Sale

LEGO The Incredibles Xbox One, Xbox Series X|S 80% Lunar New Year Sale

LEGO Worlds Xbox One, Xbox Series X|S 60% Lunar New Year Sale

Mad Max Xbox One, Xbox Series X|S 75% Lunar New Year Sale

Madden NFL 22 Xbox One Xbox One, Xbox Series X|S 67% Lunar New Year Sale

Mega Man 30th Anniversary Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 33% Anime Month Sale

Mega Man Legacy Collection Xbox One, Xbox Series X|S 60% Anime Month Sale

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection Xbox One, Xbox Series X|S 35% Anime Month Sale

Metal Gear Solid V: Ground Zeroes Xbox One, Xbox Series X|S 85% Lunar New Year Sale

Metal Gear Solid V: The Definitive Experience Xbox One, Xbox Series X|S 75% Lunar New Year Sale

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain Xbox One, Xbox Series X|S 70% Lunar New Year Sale

Middle-earth: The Shadow Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 60% Lunar New Year Sale

Mortal Kombat 11 Ultimate + Injustice 2 Leg. Edition Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 67% Lunar New Year Sale

Mortal Kombat XL Xbox One, Xbox Series X|S 70% Lunar New Year Sale

Moving Out Xbox One, Xbox Series X|S 75% Lunar New Year Sale

Mr. Pumpkin Adventure Xbox One, Xbox Series X|S 70% Lunar New Year Sale

My Hero One’s Justice 2 Xbox One, Xbox Series X|S 67% Anime Month Sale

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Xbox One, Xbox Series X|S 67% Anime Month Sale

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy Xbox One, Xbox Series X|S 75% Anime Month Sale

Naruto To Boruto: Shinobi Striker Deluxe Edition Xbox One, Xbox Series X|S 90% Anime Month Sale

Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix Xbox One, Xbox Series X|S 60% Lunar New Year Sale

Nickelodeon: Kart Racers Xbox One, Xbox Series X|S 80% Lunar New Year Sale

One Hand Clapping Xbox One, Xbox Series X|S 10% THQN & Handy Games Sale

One Punch Man: A Hero Nobody Knows Deluxe Edition Xbox One, Xbox Series X|S 85% Anime Month Sale

Portal Knights – Legendary Edition Xbox One, Xbox Series X|S 20% Lunar New Year Sale

Rayman Legends Xbox One, Xbox Series X|S 75% Publisher Sale

Red Dead Online Xbox One, Xbox Series X|S 50% Lunar New Year Sale

Resident Evil Xbox One, Xbox Series X|S 75% Lunar New Year Sale

Resident Evil 0 Xbox One, Xbox Series X|S 75% Lunar New Year Sale

Resident Evil 4 Xbox One, Xbox Series X|S 60% Lunar New Year Sale

Resident Evil 5 Xbox One, Xbox Series X|S 60% Lunar New Year Sale

Resident Evil 6 Xbox One, Xbox Series X|S 60% Lunar New Year Sale

Resident Evil Revelations Xbox One, Xbox Series X|S 60% Lunar New Year Sale

Resident Evil Revelations 2 Deluxe Edition Xbox One, Xbox Series X|S 60% Lunar New Year Sale

Resident Evil Triple Pack Xbox One, Xbox Series X|S 67% Lunar New Year Sale

Resident Evil: Deluxe Origins Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 75% Lunar New Year Sale

Riders Republic Deluxe Edition Xbox One, Xbox Series X|S 45% Publisher Sale

Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition Xbox One, Xbox Series X|S 50% Publisher Sale

Scribblenauts Mega Pack Xbox One, Xbox Series X|S 75% Lunar New Year Sale

SEGA Genesis Classics Xbox One, Xbox Series X|S 67% DWG*

Sid Meier’s Civilization VI Anthology Xbox One, Xbox Series X|S 50% Lunar New Year Sale

Sine Mora EX Xbox One, Xbox Series X|S 80% THQN & Handy Games Sale

Skyrim Anniversary Edition + Fallout 4 G.O.T.Y Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 50% Lunar New Year Sale

Sleeping Dogs Definitive Edition Xbox One, Xbox Series X|S 85% Lunar New Year Sale

Sniper Ghost Warrior Contracts Xbox One, Xbox Series X|S 75% DWG*

South Park: The Stick Of Truth Xbox One, Xbox Series X|S 67% Publisher Sale

Spyro + Crash Remastered Game Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 50% Lunar New Year Sale

Sunset Overdrive Deluxe Edition Xbox One, Xbox Series X|S 75% Lunar New Year Sale

Super Animal Royale Super Edition Xbox One, Xbox Series X|S 30% Lunar New Year Sale

Super Bomberman R Xbox One, Xbox Series X|S 75% Lunar New Year Sale

Super Monkey Ball: Banana Blitz HD Xbox One, Xbox Series X|S 67% Lunar New Year Sale

Tales from the Borderlands Xbox One, Xbox Series X|S 25% Lunar New Year Sale

The Crew 2 Gold Edition Xbox One, Xbox Series X|S 80% Publisher Sale

The Escapists 2 – Game Of The Year Edition Xbox One, Xbox Series X|S 75% Lunar New Year Sale

The Evil Within Digital Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 80% Lunar New Year Sale

The LEGO Games Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 85% Lunar New Year Sale

The Messenger Xbox One, Xbox Series X|S 60% Lunar New Year Sale

Tomb Raider: Definitive Edition Xbox One, Xbox Series X|S 85% Lunar New Year Sale

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy Xbox One, Xbox Series X|S 60% Lunar New Year Sale

Tropico 5 – Penultimate Edition Xbox One, Xbox Series X|S 60% Lunar New Year Sale

UFC 4 Deluxe Edition Xbox One, Xbox Series X|S 80% Lunar New Year Sale

Ultimate Marvel Vs CAPCOM 3 Xbox One, Xbox Series X|S 60% DWG*

Valiant Hearts: The Great War Xbox One, Xbox Series X|S 70% Publisher Sale

Warhammer 40,000: Mechanicus Xbox One, Xbox Series X|S 65% Lunar New Year Sale

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition Xbox One Xbox One, Xbox Series X|S 60% Lunar New Year Sale

Watch Dogs 1 + Watch Dogs 2 Standard Editions Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 75% Publisher Sale

Watch_Dogs Xbox One, Xbox Series X|S 60% Publisher Sale

Watch_Dogs Complete Edition Xbox One, Xbox Series X|S 60% Publisher Sale

World War Z: Aftermath – Deluxe Edition Xbox One, Xbox Series X|S 35% DWG*

Wreckfest Complete Edition Xbox One, Xbox Series X|S 50% THQN & Handy Games Sale

WWE 2K Battlegrounds Digital Deluxe Edition Xbox One, Xbox Series X|S 60% Lunar New Year Sale

Yooka-Laylee Xbox One, Xbox Series X|S 80% Lunar New Year Sale

Ys Origin Xbox One, Xbox Series X|S 60% Anime Month Sale

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist : Link Evolution Xbox One, Xbox Series X|S 60% Anime Month Sale

Desperados III Deluxe Edition Xbox One, Xbox Series X|S w/ Free Trial 60% THQN & Handy Games Sale

Dragon Ball Xenoverse 2 Xbox One, Xbox Series X|S w/ Free Trial 85% Anime Month Sale

Inside Xbox One, Xbox Series X|S w/ Free Trial 75% Lunar New Year Sale

South Park: The Fractured But Whole Xbox One, Xbox Series X|S w/ Free Trial 70% Publisher Sale

Watch Dogs 2 Xbox One, Xbox Series X|S w/ Free Trial 80% Publisher Sale

Yoku’s Island Express Xbox One, Xbox Series X|S w/ Free Trial 75% Lunar New Year Sale

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Xbox One, Xbox Series X|S w/ Free Trial 60% Anime Month Sale

Halo Wars 2: Complete Edition Xbox Play Anywhere 75% Lunar New Year Sale

Marvel Vs Capcom: Infinite Xbox Play Anywhere 75% DWG*

Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition Xbox Play Anywhere 50% Lunar New Year Sale

Control – Xbox Series X|S Xbox Series X|S 70% Lunar New Year Sale

Devil May Cry 5 Special Edition Xbox Series X|S (Optimized) 25% Lunar New Year Sale

Hell Let Loose Xbox Series X|S (Optimized) 25% Lunar New Year Sale

Madden NFL 22 Xbox Series X|S Xbox Series X|S (Optimized) 70% Lunar New Year Sale

Overcooked! All You Can Eat Xbox Series X|S (Optimized) 50% Lunar New Year Sale

Ricordiamo che le promozioni segnalate resteranno attive solamente per un periodo di tempo limitato, con scadenza fissata per il prossimo lunedì 7 febbraio 2022.