Xbox Series X, il pad si disconnette casualmente: un aggiornamento da Microsoft

Da diverse settimane, molti possessori di Xbox Series X stanno riscontrando dei fastidiosi problemi con il controller della console, che a quanto pare tende a spegnersi in modo totalmente casuale e imprevedibile.

Microsoft, contattata da The Verge in merito alla questione, ha finalmente fornito un aggiornamento circa il futuro risolvimento del problema:

"Noi di Microsoft sottoponiamo tutti i nostri prodotti a rigorosi test di controllo della qualità e ci impegniamo a consegnare ai clienti un'esperienza di gioco senza eguali. Siamo consapevoli che alcuni giocatori potrebbero riscontrare delle disconnessioni con i loro nuovi controller wireless per Xbox e i nostri team stanno lavorando alacremente per trovare una soluzione da distribuire in un aggiornamento futuro".

Stando a quanto viene raccontato sulle pagine di supporto di Microsoft, sembrerebbe che il controller tenda a disconnettersi più spesso se utilizzato con alcuni giochi specifici, o se collegato ad una Xbox One. In ogni caso, sembra che Microsoft abbia preso a cuore la vicenda, ed è plausibile che un fix arriverà entro le prossime settimane. E voi avete riscontrato problemi del genere con il controller di Xbox Series X?



Rimanendo in tema, un nuovo sondaggio che Microsoft sta inviando ai possessori della sua console next-gen chiede ai clienti se siano interessati a provare le funzionalità presenti sul DualSense di PlayStation 5: che il colosso di Redmond stia pensando ad una futura revisione del suo pad?