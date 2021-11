Xbox Series X e pad Elite a tema Halo Infinite: l'unboxing della Limited Edition

Mancano ormai poche settimane all'attesissimo ritorno di Master Chief: un'occasione che coincide con il ventesimo anniversario di Halo e che il team Xbox ha voluto festeggiare con l'annuncio di una Limited Edition di Xbox Series X a tema Halo: Infinite.

La speciale Limited Edition celebrativa, andata letteralmente a ruba non appena messa in commercio da Microsoft, si è di recente mostrata in azione. Diversi appassionati hanno infatti potuto già ricevere l'hardware, e non hanno esitato nel mostrarlo in ogni dettaglio alle proprie community di riferimento.



I giocatori desiderosi di dare uno sguardo più ravvicinato alla Limited Edition a tema Halo: Infinite possono dunque approfittare dei diversi unboxing ora disponibili in rete. Tra questi, anche il filmato che trovate direttamente in apertura a questa news, grazie al quale è possibile osservare ogni dettaglio delle caratteristiche della speciale Xbox Series X e del controller Elite dedicati alla prossima avventura di Master Chief. Che cosa ve ne pare di questa edizione celebrativa di Halo: vi piace?

In attesa di scoprire che cosa ha in serbo Halo: Infinite per il pubblico, ricordiamo che l'intera saga di Halo può vantare oltre 6 miliardi di dollari di entrate, per un totale di 81 milioni di copie vendute dal primo capitolo ad oggi.