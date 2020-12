Xbox Series X, parla Nadella: Microsoft è 'estremamente concentrata sul gamig'

Col volgere al termine del 2020 ormai prossimo, è tempo di bilanci in casa Microsoft, con il colosso di Redmond che ha discusso del proprio impegno nel settore gaming nel corso dell'ultimo incontro con gli azionisti.

Interrogato in merito, il CEO Satya Nadella ha evidenziato come il business rivesta un ruolo centrale nei futuri piani della compagnia. "Per prima cosa, - ha esordito - siamo estremamente entusiasti del lancio sul mercato della nuova console. Ci siamo sempre concentrati sull'assicurare che la community dei videogiocatori, che fa affidamento sul fatto che offriamo le migliori console, abbia una nuova generazione di hardware che sono potenti e ottimi per il gameplay. E abbiamo intenzione di supportarlo con i migliori contenuti e la miglior community".



Oltre a ciò, prosegue il dirigente, Microsoft porta avanti una "visione più ampia", che punta ad offrire ai giocatori la maggior libertà possibile in termini di piattaforme sulle quali dedicarsi alla propria passione. Nel citare l'acquisizione di Zenimax e l'ampliamento del proprio piano di abbonamenti - con notevoli aggiunte al catalogo Xbox Game Pass a dicembre - Satya Nadella ha dichiarato senza mezzi termini che Microsoft è "assolutamente ed estremamente concentrata sul gaming e sull'assicurarsi che i 3 miliardi di giocatori nel mondo abbiano i migliori contenuti, la miglior community e i migliori servizi cloud".