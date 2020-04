Xbox Series X, parla Phil Specer: soddisfatto delle scelte anche dopo la presentazione PS5

Entro i prossimi otto mesi, la community videoludica dovrebbe poter finalmente apprendere ogni dettaglio legato al lancio delle console di prossima generazione.

Diversi i dettagli ancora mancanti all'appello, tra i quali prezzo e data di lancio dei nuovi hardware, oltre che informazioni specifiche su quelli che saranno i giochi destinati ad accompagnarne l'approdo sul mercato. Nel corso del mese di marzo, tuttavia, il sipario sulla next gen ha iniziato ad alzarsi, rivelando al pubblico le caratteristiche tecniche di PS5 e Xbox Series X.

Nel corso della recente partecipazione ad un podcast diretto da IGN USA, Phil Spencer, responsabile della divisione gaming Microsoft, ha offerto un sintetico commento su quanto emerso sino ad ora. La Casa di Redmond sembra guardare con ottimismo al prossimo futuro, anche dopo aver assistito al reveal di PlayStation 5. "Quando abbiamo visto il reveal pubblico, mi sono sentito persino meglio in merito alle scelte che abbiamo fatto per la nostra piattaforma. - ha dichiarato Spencer - In un qualche modo mi aspettavo che sarebbe successo". Insomma, da parte del dirigente verdecrociato non sembrano mancare fiducia e ottimismo sulla bontà di quanto realizzato.



All'appello, come detto, mancano ancora informazioni di assoluto rilievo: nel corso del medesimo podcast, Spencer ha avuto modo di esprimersi anche sul tema del prezzo di Xbox Series X.