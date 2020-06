Xbox Series X vs PS5, parla Phil Spencer: 'ci troviamo in un'ottima posizione'

Mentre il pubblico attende di poter scoprire la data dell'evento Xbox Series X di luglio, Phil Spencer ha offerto alcune interessanti considerazioni sull'ultimo show dedicato a PlayStation 5.

Durante un recente panel tenuto dal responsabile della divisione gaming di Microsoft, quest'ultimo ha affermato di aver apprezzato l'appuntamento digitale organizzato dai vertici Sony e di aver inviato i propri complimenti a Jim Ryan. Al contempo, tuttavia, Phil Spencer si è dimostrato sicuro di quelle che sono le carte in mano alla Casa di Redmond, che si sta preparando a celebrare in grande stile il lanci di Xbox Series X.

"Penso che abbiano fatto un buon lavoro. - ha dichiarato il volto del mondo Xbox - [...] ma quando penso alla posizione in cui troviamo, con i giochi che ci stiamo preparando a mostrare e a come questi si presenteranno, ai vantaggi hardware che abbiamo, penso che ci troviamo in un'ottima posizione. Quindi mi sento ottimista nei confronti di luglio, del gameplay che abbiamo intenzione di presentare, e alle potenzialità dell'hardware. Ma dirò anche che da giocatore è bello vedere entrambi competere. Il confronto conduce a migliori risultati per entrambe le aziende e ne sono lieto".

In attesa dell'evento di luglio, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un ricco speciale dedicato alla strategia di Microsoft in vista della next gen, redatto dal nostro Giuseppe Arace.