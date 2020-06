Xbox Series X, parla Phil Spencer: fluidità e framerate più elevati e stabili

Di recente, Phil Spencer, volto della divisione gaming di casa Microsoft, è stato ospite in un podcast condotto da Reggie Fils-Aimé, ex Presidente di Nintendo America.

Visto l'approssimarsi del lancio della next gen, Xbox Series X e le novità legate alla prossima ammiraglia verdecrociata sono stati inevitabilmente tra gli argomenti di conversazione. Durante l'incontro, in particolare Spencer ha condiviso alcune interessanti dichiarazioni legate alle novità in arrivo sul fronte della fluidità e del framerate.

"È difficile spiegare la sensazione che genera il fatto di giocare su di una console sulla quale il framerate è più elevato e più stabile. La fluidità [dei giochi Xbox Series X] è qualcosa che, semplicemente, è impossibile far comprendere mostrandolo in un video. Come si può mostrare la sensazione prodotta da qualcosa? - ha esordito - Ci troviamo ad un punto in cui l'immersività percepita tramite la fluidità e altre cose del genere si trova al medesimo livello di quella offerta dalle capacità visive di cui disponiamo. Come condividerlo con il pubblico nel mondo attuale?".



Di recente, il team Microsoft ha inoltre evidenziato la grande importanza rivestita dai supporto alla retrocompatibilità su Xbox Series X e ai contenuti software in arrivo sulla console. Non solo innovazione sul fronte hardware, dunque: la Casa di Remond ha promesso una line-up storica da parte degli Xbox Game Studios.