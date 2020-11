Xbox Series X: passaggio fluido da 4K/60fps a 2K/120fps su HDMI 2.0

Nel corso delle ultime ore sono stati in tanti i videogiocatori di tutto il mondo che hanno ricevuto in anticipo la loro Xbox Series X e hanno avuto l'occasione di scoprire alcune interessanti funzionalità ancora sconosciute ai più. Una di queste riguarda la gestione della risoluzione e del framerate per chi non ha un televisore con HDMI 2.1.

Stando infatti alle testimonianze di alcuni utenti su ResetEra, la console Microsoft sarebbe in grado di passare in maniera automatica dai 4K a 60 Hz ad una risoluzione più bassa che supporti i 120 Hz. Se avete quindi un pannello con porte HDMI 2.0, vi basterà attivare l'opzione grafica del gioco che punta ai 120 fotogrammi al secondo per fare in modo che la console abbassi in maniera automatica la risoluzione a 1080p o 1440p (questa varia in base al televisore in vostro possesso). Si tratta di un'aggiunta molto utile che non solo semplificherà il passaggio dai 60 fps ai 120 fps, ma permetterà a tutti (o quasi) di godersi la maggiore fluidità e i tempi di risposta ridotti dovuti ai 120 Hz, supportati da numerosi giochi.

In attesa di scoprire maggiori informazioni sulle funzionalità nascoste della console, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate le foto dell'unità SSD M.2 2230 NVME di Xbox Series X|S.