Xbox Series X e PC Windows: allo studio una modalità grafica a basso consumo energetico?

Le recenti rivelazioni di Brad Sams sul nuovo modello di Xbox Series X dai consumi ridotti fanno il paio con le anticipazioni condivise da Jez Corden: il noto giornalista spiega infatti che Microsoft starebbe lavorando a una modalità grafica meno 'energivora' per i giochi eseguiti su Xbox Series X e PC Windows.

In base a un 'questionario interno' che sarebbe stato sottoposto a diversi tester, riferisce Corden, il colosso tecnologico americano avrebbe infatti chiesto ai partecipanti se vedrebbero di buon occhio una nuova funzionalità software che, una volta attivata, consenta di abbattere i consumi energetici del proprio PC o sistema Xbox riducendo il dettaglio grafico, la risoluzione o il framerate dei titoli.

Il questionario lascia perciò presagire l'arrivo di una nuova funzionalità, presumibilmente derivata da FPS Boost o basata sul lavoro svolto da Microsoft con Xbox Velocity Architecture, che integri lato software una nuova modalità Prestazioni / Risparmio Energetico in tutti i videogiochi Xbox Series X/S o PC Windows.

Stando a Corden, questa nuova funzionalità potrebbe essere implementata molto presto, già a partire dai prossimi update di PC Windows 10 / 11 o firmware di Xbox Series X/S. In questo modo, suggerisce il redattore di WindowsCentral, gli utenti potrebbero ridurre i consumi della propria piattaforma videoludica preferita in vista di un inverno che, soprattutto in Europa e nel Regno Unito, minaccia di essere particolarmente difficile per via dell'inflazione e della crisi energetica esplosa con l'invasione russa dell'Ucraina.