Xbox Series X: ecco perché i controller continuano ad usare le pile AA

Sin dall'arrivo di PlayStation 3 e Xbox 360, una netta differenza ha contraddistinto i controller confezionati da Sony e Microsoft: se i primi hanno sempre puntato su una batteria interna ricaricabile, i secondi hanno invece preferito, anche in questa nuova generazione, delle classiche pile AA.

Alcuni utenti Xbox poco soddisfatti di questa sistemazione, si sono chiesti come mai Microsoft non abbia optato per un cambio di rotta nel corso degli anni. A quanto pare, c'è di mezzo un accordo tra il colosso di Redmond e Duracell, come spiegato a Stealth Optional da Luke Anderson, marketing manager dall'azienda celebre nel mondo per la produzione di pile e caricabatterie:

"C'è sempre stata questa partnership tra Duracell e Xbox. È un accordo costante che hanno in comune. Accordo che prevede che Duracell provveda a fornire i prodotti per il sistema di alimentazione di Xbox ed anche per le batterie del controller. Quindi, si tratta di un accordo destinato a perdurare ancora. È ormai in vigore da un po', e penso che abbia bisogno di continuare ad esistere".

Raggiunta da MCV, Microsoft ha evitato di commentare specificatamente sulla natura del suo accordo, limitandosi a dire:

"Offriamo ai consumatori la possibilità di scegliere le loro soluzioni per i nostri controller wireless Xbox standard. Tra queste sono incluse l'uso di batterie AA di qualsiasi marca, la batteria ricaricabile Xbox, soluzioni di ricarica dei nostri partner o il cavo USB-C, che può alimentare il controller quando è collegato alla console o al PC".

A proposito del controller di Xbox Series X, Microsoft ha confermato nei giorni scorsi di essere al lavoro per risolvere i problemi di disconnessione riscontrati da alcuni giocatori.