Xbox Series X meno performante di PS5 al lancio? Potrebbe dipendere dal devkit

Le analisi sui giochi nextgen multipiattaforma, come la comparativa di DF su DiRT 5, stanno evidenziando un vantaggio prestazionale di PS5 su Xbox Series X che, prima del lancio, non era pronosticabile in funzione della maggiore potenza computazionale della macchina Microsoft. Da cosa dipende questa differenza?

Il tema, come prevedibile, sta alimentando un'accesa diatriba sui social e sui forum videoludici più frequentati. Tra i tanti che stanno partecipando alla discussione troviamo l'utente di Reddit conosciuto come RichGraverDig che, per fare luce sulla questione, ha deciso di rendere pubblico il passaggio di un documento condiviso da Microsoft agli sviluppatori interessati a portare su ecosistema PC Windows e Xbox i loro titoli.

Il documento in questione sembra essere antecedente alla presentazione di Xbox Series X (avvenuta, lo ricordiamo, durante i TGA 2019): in esso, infatti, la casa di Redmond spiega che avrebbe integrato nel proprio Game Development Kit (GDK) gli strumenti per realizzare software per Xbox Series X e S solo dal mese di aprile del 2020, salvo poi attendere fino a giugno 2020 per poter aggiornare e certificare i propri progetti per farli passare al vaglio dell'azienda americana.

Un'altra partecipante al dibattito, la videogiocatrice conosciuta su Twitter come Kirby0Louise, sottolinea come Ori and the Will of the Wisps non sembra essere stato ottimizzato per Xbox Series X e S utilizzando il devkit della console nextgen, ma la versione precedente (seppur aggiornata) del GDK per PC Windows e Xbox One.

Se confermata, la situazione delineata dal redditor aiuterebbe a capire lo scarto prestazionale ammirato nei videogiochi multipiattaforma che hanno accompagnato il lancio di PS5 e Xbox Series X e S, specie in quelle funzionalità che, come il supporto ai 120Hz o il rendering che scala in base alla risoluzione dinamica, sembrano essere maggiormente suscettibili a questo genere di ottimizzazioni.