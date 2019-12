Xbox Series X permette di mettere più giochi in stand-by contemporaneamente

Dopo aver confermato la retrocompatibilità di Xbox Series X con Xbox One, Microsoft ha parlato di un'altra caratteristica molto interessante per la sua console next-gen. Xbox Series X consentirà di mettere più giochi in stand-by contemporaneamente, per poi riprenderli in qualsiasi momento.

A confermarlo è stato il Partner Director of Program Management del team Xbox Jason Ronald, con la seguente dichiarazione concessa ai microfoni di Gamespot:

"Oggi siamo in grado di mettere in stand-by la nostra sessione di gioco, per poi riprenderla successivamente in qualsiasi momento, tramite la semplice pressione di un tasto. Perché non rendere questa operazione possibile per più giochi contemporaneamente? Molti utenti scelgono di giocare a più giochi allo stesso tempo, saltando spesso da uno all'altro. Grazie alle sue potenzialità, Xbox Series X permetterà di mettere più giochi in stand-by contemporaneamente, rendendo questa operazione estremamente comoda e semplice", spiega Jason Ronald.

Cosa ne pensate di questa nuova funzionalità di Xbox Series X? Potrebbe tornarvi molto utile qualora decideste di dedicarvi contemporaneamente a più giochi? Fatecelo sapere nei commenti.

Ricordiamo che il debutto di Xbox Series X è fissato per le vacanze natalizie del 2020. Per saperne di più sulla console next-gen di Microsoft, potete consultare il nostro speciale di approfondimento dedicato a Xbox Series X.