Xbox Series X: Phil Spencer aggiorna l'immagine del profilo con la CPU di Project Scarlett

Phil Spencer, capo indiscusso della divisone Xbox di Microsoft, ha appena aggiornato l'immagine del suo profilo Twitter con un chip che sembra a tutti gli effetti il sample della tanto chiacchierata CPU che darà vita alla nuova Xbox Series X, conosciuta fino a poche settimane fa con il nome di Project Scarlett.

La mossa di Phil Spencer, a poche ore dalla conferenza AMD al CES 2020 di Las Vegas, ha subito fatto sognare i fan della console di casa Redmond che attendono con ansia nuovi dettagli sulla potenza della Xbox Series X. L'immagine di profilo (in fondo alla news) mostra infatti un chip con la dicitura 8K e Project Scarlett e sembra a tutti gli effetti il sample della CPU che farà da motore alla nuova console. I rumor sono stati alimentati anche dal tweet di David Prien, progettista senior della divisone Xbox di Microsoft che ha confermato la propria presenza alla fiera americana. Prien ha infatti lavorato alla progettazione di controller Elite Wireless Serie 1 e 2 di Xbox One ed è attualmente impegnato nello sviluppo della nuova piattaforma nextgen Xbox Series X e ovviamente è molto probabile che il panel del CES 2020 sarà dedicato al controller proprio di quest'ultima.

La presenza al CES non sarebbe comunque una novità per Microsoft, che proprio da questo palco lanciò la prima Xbox ben 19 anni fa. In attesa della conferenza AMD, sognare non costa nulla.