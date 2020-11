Xbox Series X: Phil Spencer celebra l'esordio della console con un video per i giocatori

Finalmente ci siamo, il giorno della next-gen è finalmente arrivato e da qui a poco tutti i giocatori avranno per le mani la propria piattaforma preferita. La giornata di oggi in particolare segna l'esordio di Xbox Series X e Series S e Phil Spencer ha voluto celebrare il lancio con un video messaggio per la community.

Nel video pubblicato sui canali ufficiali di Xbox, il boss della divisione gaming di Microsoft ha rimarcato ancora una volta la strategia per la next-gen della casa di Redmond: l'obbiettivo è quello di portare i propri prodotti e la propria visione su tutti i device, indipendentemente dalla piattaforma di riferimento. Phil Spencer si è congratulato con tutti gli attori che hanno partecipato alla creazione di Xbox Series X e Xbox Series S, senza ovviamente dimenticare la community dei videogiocatori nel suo complesso: per gli oltre 3 miliardi di utenti complessivi nel mondo il lancio di una nuova console, qualunque essa sia, deve essere un motivo di festa, in particolare in un momento delicato come questo in cui il videogioco può diventare il mezzo con cui connettersi agli altri.

Insomma, un messaggio di festa e di apertura quello consegnato alle cronache da Phil Spencer. Nella notte di ieri a Colonia, in Germania, è andato in scena un vero e proprio spettacolo tecnologico coi droni dedicato alle nuove console Xbox. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che potete trovare la nostra recensione di Xbox Series X sulle pagine di Everyeye.