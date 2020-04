Xbox Series X: Phil Spencer su data di uscita e prezzo, Halo Infinite uscirà al lancio?

Phil Spencer è stato protagonista della nuova puntata del podcast IGN Unlocked e in questa occasione ha parlato, tra le altre cose, anche di Xbox Series X, del lancio e del prezzo della console Next-Gen di Microsoft.

Per quanto riguarda l'uscita, Spencer conferma come questa sia prevista per la fine dell'anno e ancora "in programma per la Holiday Season", al momento una data precisa non è stata annunciata ma secondo quanto dichiarato in passato indicativamente Xbox Series X sarà disponibile tra ottobre e dicembre, molto probabilmente a fine novembre in tempo per il Giorno del Ringraziamento, una delle festività più sentite negli Stati Uniti.

Per quanto riguarda il prezzo, il responsabile della divisione Xbox parla di una certa flessibilità in merito resa possibile anche dagli sforzi dei dirigenti Microsoft e del CEO Satya Nadella, attualmente l'azienda ha fissato un price point interno ma il costo finale dipenderà da tanti fattori, tra cui le condizioni del mercato e inevitabilmente anche le mosse della concorrenza. Phil Spencer ribadisce di essere soddisfatto del lavoro svolto fino a questo momento, il prezzo non è ancora stato annunciato al pubblico per evitare di comunicare informazioni non troppo precise, tuttavia viene specificato come la compagnia non intenda ripetere lo stesso errore che ha portato Xbox One a costare 100 dollari in più rispetto a PS4 al lancio, fattore che ha inevitabilmente penalizzato le vendite nella fase iniziale.

Infine, si parla anche dei giochi di lancio della console, al momento l'unico titolo confermato per il debutto è Halo Infinite, tuttavia 343 Industries sta affrontando nuove sfide legate all'esigenza di lavorare da remoto a causa dell'emergenza Coronavirus. Halo Infinite sarà rinviato al 2021? Al momento "la situazione è sotto controllo" ma indipendentemente da questo, Xbox Series X uscirà comunque a fine anno e non sono previste modifiche alla roadmap nel caso uno o più giochi di lancio non riescano a rispettare le scadenze imposte.