Xbox Series X: Phil Spencer è entusiasta dei progetti di The Initiative e Compulsion

Nell'ultimo periodo sono state numerose le acquisizioni di Microsoft, la quale ha ampliato in maniera significativa i suoi Xbox Game Studios. In attesa di vedere i frutti di questa strategia, Phil Spencer ha parlato di alcuni dei progetti attualmente in sviluppo da parte di alcune di queste software house.

Tra le domande poste da GameReactor a Spencer in una recente intervista ne troviamo anche una dedicata ai progetti attualmente in lavorazione e dei quali è più orgoglioso:

"Uno di questi è il gioco di Compulsion. Quando ho visto We Happy Few per la prima volta sono stato colpito dal comparto artistico e dall'ambientazione, unici nel loro genere. È uno studio ancora giovane e stanno lentamente crescendo e imparando a lavorare come una squadra. Parlando del loro prossimo progetto, posso dire che amo la loro abilità nel creare nuovi mondi e setting unici, è sempre molto divertente. Senza entrare troppo nei dettagli, posso solo dire che il loro nuovo gioco possiede queste caratteristiche."

"Un altro progetto da citare è quello di The Initiative, il nostro nuovo studio con sede a Santa Monica. Ho già giocato il loro prodotto. I talenti che abbiamo messo insieme nello studio guidato da Darryl Gallagher è incredibile. Sono davvero felice di aver creato un nuovo studio e di aver inserito al suo interno degli elementi tanto abili. Il gioco al quale stanno lavorando sarà molto interessante da annunciare."

Purtroppo non sono emersi dettagli più specifici su entrambi i progetti, ma il fatto che Spencer abbia già giocato il nuovo titolo di The Initiative potrebbe essere un indizio sullo stato dei lavori.

