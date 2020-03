Xbox Series X: Phil Spencer protagonista agli AMD Financial Days del 5 marzo?

Secondo alcuni rumor, Microsoft (nella persona di Phil Spencer) prenderà parte ai Financial Days di AMD per annunciare per annunciare una partnership con l'azienda legata alla tecnologia RDNA 2.

Al momento non ci sono dettagli in merito e quanto riportato è frutto di indiscrezioni trapelate su Reddit e ricostruite dalla community del sito, quindi da prendere con le dovute precauzioni. I Financial Days di AMD si terranno il 5 marzo di fronte agli azionisti dell'azienda, Phil Spencer potrebbe in questa occasione annunciare insieme a Lisa Su (CEO di AMD) la nuova generazione di schede RDNA 2 sviluppate in esclusiva per Microsoft.

Addirittura, stando sempre a quanto riportato, sembra che sia Turn10 che Playground Games saranno presenti alla conferenza, con la prima che potrebbe mostrare il nuovo Forza Motorsport per Xbox Series X e la seconda impegnata a presentare una versione graficamente migliorata di Forza Horizon 4.

Ne sapremo di più nella giornata di giovedì, quando AMD terrà la consueta conferenza annuale per i finanziatori, sicuramente scopriremo maggiori dettagli sulle prossime GPU dell'azienda mentre il coinvolgimento di Microsoft o di Phil Spencer sembra essere più una speranza che una reale certezza.