Xbox Series X: Phil Spencer rassicura gli utenti su lancio mondiale e scorte

Nel corso del podcast che ha avuto come protagonisti il leggendario Reggie Fils-Aime, vecchio presidente della divisione americana di Nintendo, e il boss di Xbox, Phil Spencer, si è parlato di nuovo del lancio di Xbox Series X.

La discussione ha visto il buon Spencer fare delle importanti precisazioni su quello che sarà l'arrivo della console di prossima generazione Microsoft sul mercato:

"Siamo molto sicuri della nostra catena di produzione dell'hardware. È altamente probabile che riusciremo a produrre abbastanza unità da soddisfare la domanda al lancio. Come ben sapete, abbiamo spesso parlato di un lancio in contemporanea in tutto il mondo, in maniera diametralmente opposta rispetto a quanto avvenuto con Xbox One. Ci sono voluti mesi e mesi prima di raggiungere alcuni dei mercati più importanti e avere quindi un lancio globale è per noi fondamentale."

Insomma, pare che Spencer non solo abbia ribadito per l'ennesima volta che la console sarà disponibile lo stesso giorno in tutti i paesi del mondo, ma anche che verranno distribuite abbastanza unità da non lasciare a bocca asciutta alcun appassionato. Questa dichiarazione mette quindi a tacere le voci di corridoio secondo le quali, a causa del Covid-19, non sarebbe stato possibile accontentare tutti al day one di Xbox Series X.

Vi ricordiamo che, stando agli ultimi rumor, Xbox Series X sarebbe già in produzione.