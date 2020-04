Xbox Series X: Phil Spencer rivela l'IP che vorrebbe veder rinascere sulla console nextgen

In occasione della recente intervista concessa ai curatori del podcast IGN Unlocked, Phil Spencer ha discusso del futuro di Xbox Series X e svelato quale proprietà intellettuale desidererebbe veder rinascere sulla console nextgen di Microsoft.

Dopo aver confermato che Scalebound non è in fase di sviluppo su Xbox Series X, il boss della divisione Xbox ha dichiarato che la sua preferenza va sui "Mech, è facile. Vedete, dal punto di vista dei diritti sull'IP la situazione è un po' caotica perchè ci sono diversi team che vi stanno lavorando. Ma quando penso a MechAssault e alle IP che Jordan Wiesman ha creato, come Crimson Skies e Shadowrun, mi accorgo che ci sono tanti personaggi e molte storie profonde che possono essere ancora raccontate. Penso che sarebbe davvero bello, a un certo punto, se potessimo fare qualcosa con l'IP di Mech".

Nella medesima intervista, Spencer ha poi aggiunto che il prezzo di lancio di Xbox Series X sarà un fattore critico, delineando subito dopo la strategia seguita dalla casa di Redmond per riuscire a battere la concorrenza di Sony e della sua PlayStation 5 con le armi a disposizione di Xbox Series X. A chi ci segue, ricordiamo infine che la prossima console di Microsoft arriverà sul mercato a fine 2020, ovvero nel medesimo periodo di lancio di PS5.