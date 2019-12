Xbox Series X: Phil Spencer svela le funzionalità dell'insolito design della console

Scambiando quattro chiacchiere con la redazione di GameSpot a margine dei Game Awards 2019, il boss della divisione Xbox di Microsoft, Phil Spencer, si è speso in favore dei progettisti della casa di Redmond che hanno dato forma all'insolito design di Xbox Series X.

"Volevamo progettare una console con una forma che fosse funzionale alle sue potenzialità, e la funzione primaria di Xbox Series X è quella di spingere i videogiochi alla massima potenza possibile", esordisce Spencer prima di entrare nel merito della questione e ribadire che l'aspetto "da case PC" ha perfettamente senso dal punto di vista ingegneristico.

Ai microfoni di GameSpot, il dirigente di Microsoft ha ripercorso la strada seguita da progettisti di Xbox Series X e affermato che "c'è sempre questa tensione, questo equilibrio da trovare tra il design e la sua acustica, le sue funzionalità e il modo in cui viene dissipato il calore, e dando forma a Xbox Series X sapevamo che non avremmo mai compromesso le funzionalità. Sono solo incredibilmente colpito dal design raggiunto".

A detta di Jason Ronald del team Xbox, il design "a torre" di Xbox Series X ospiterebbe una grande ventola a basso regime di rotazione in grado di dissipare efficacemente, e in maniera estremamente silenziosa, il calore emesso dai componenti interni della console: quanto alla rumorosità, Spencer afferma poi che il sistema sarà silenzioso tanto quanto Xbox One X, che sfutta invece una tecnologia di dissipazione a camera di vapore.