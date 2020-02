Xbox Series X: Phil Spencer temeva un annuncio disastroso

Come ormai ben saprete, nel corso degli ultimi The Game Awards è stata ufficialmente svelata al pubblico Xbox Series X, la console di prossima generazione Microsoft. Sembra però che Phil Spencer, numero uno della divisione gaming del colosso di Redmond, fosse impaurito al momento dell'annuncio.

Visto il terribile annuncio di Xbox One e le ripercussioni che ha avuto nella lotta al primato con Sony, Spencer temeva in un bis e per tale motivo il reparto marketing ha proposto nuove modalità d'annuncio della console:

"È arrivata nella stanza e ha detto 'Dovremmo fare qualcosa di grosso, qualcosa che non si è mai visto prima. Facciamolo, non siamo nella posizione che volevamo occupare nell'attuale generazione. Non credo che possiamo crescere nel settore continuando a fare ciò che abbiamo sempre fatto. Proviamo qualcosa di nuovo'".

"Bisogna prendere delle decisioni e spesso non si sa come la prenderà il pubblico. Ogni scelta che faremo tra oggi e il lancio di Xbox Series X, stiamo cercando di agire in modo diverso rispetto al solito."

"Alcune di queste scelte saranno giuste e altre probabilmente no, ma di sicuro non ce ne staremo in silenzio. Vogliamo fare le cose in grande."

Fortunatamente le cose sembrano essere andate per il verso giusto ed è ora molto alto l'interesse da parte degli utenti verso la console next-gen Microsoft, soprattutto in vista del supporto a servizi come Xbox Game Pass e Project xCloud.