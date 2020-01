Xbox Series X: Phil Spencer è tornato in Giappone per parlare con sviluppatori e publisher

Phil Spencer si trova in queste ore in Giappone insieme al team Xbox per discutere del futuro con publisher e team giapponesi, almeno secondo quanto riportato sul suo profilo Twitter.

"E' fantastico tornare in Giappone cil mio team, parlando e ascoltando studi e publisher per il 2020 e oltre. C'è davvero una grande energia qui, tutti sono emozionati per il futuro dei videogiochi." Non è la prima volta che Spencer vola in Giappone e già nella primavera del 2019 aveva fatto visita a molti studi e publisher asiatici in preparazione dell'E3, i risultati di questi sforzi si sono visti solo di recenti con gli annunci legati all'arrivo di serie come Yakuza, Final Fantasy e Kingdom Hearts su Xbox Game Pass.

Al momento non sappiamo quali incontri Spencer abbia nella sua agenda, con l'arrivo di Xbox Series X il supporto dei grandi player giapponesi diventerà probabilmente sempre più centrale nella strategia di Microsoft con l'obiettivo di offrire esperienze di ogni genere sulla piattaforma Xbox, non limitandosi solamente a quei titoli di produzione occidentali capaci di godere di grandi appeal negli Stati Uniti e in Europa ma poco appetibili per il mercato giapponese.

E voi, quali giochi giapponesi vorreste vedere su Xbox? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.