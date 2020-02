Xbox Series X, nessun piano per la VR: ne parla Phil Spencer

Nel corso di una recente intervista, Phil Spencer ha offerto alcuni interessanti chiarimenti in merito alla propria visione sul supporto alla Realtà Virtuale.

Riprendendo una dichiarazione condivisa a fine 2019, in cui evidenziava come al momento il settore VR non fosse al centro dei pensieri della compagnia, il responsabile della divisone gaming di casa Microsoft ha offerto alcuni ulteriori spunti sull'argomento. "Volevo essere chiaro con i nostri consumatori su quale fosse il nostro focus - ha affermato Spencer - In modo tale che se qualcuno si stesse aspettando di vederci realizzare un headset VR per Series X, al lancio o simili...non abbiamo in programma di farlo".

Nonostante questa visione, Spencer si augura che il settore possa essere protagonista di una continua crescita. "Non spero che svanisca, mi auguro che diventi sempre più grande. - ha confermato - Spero diventi qualcosa di così importante da diventare per noi scontato di lanciarci e supportarlo". Insomma, al momento, Microsoft non sembra essere intenzionata a cambiare la propria politica nel breve periodo, ma resta ad osservare con attenzione l'andamento del mercato VR.



In chiusura, segnaliamo che Phil Spencer si è recentemente espresso anche sui giochi supportati dalle funzionalità di retrocompatibilità di Xbox Series X, in arrivo nel corso degli ultimi mesi del 2020.