Xbox Series X è 'più potente ma più difficile da sfruttare di PS5', per un creatore di WRC

Qual è la console più potente tra PlayStation 5 e Xbox Series X? La domanda tende a ripresentarsi spesso tra giocatori ed addetti ai lavori. E sebbene la piattaforma Microsoft sia leggermente più forte della controparte Sony, tra i due sistemi non si è vista finora grossa differenza all'atto pratico.

L'Xbox di ultima generazione vanta una GPU di 12 teraflops a 52 CU, mentre la più recente PlayStation arriva a 10,28 teraflops a 36 CU, ma secondo Benoit Jacquier, technical director di WRC Generations, la maggior potenza di Xbox Series X non sarebbe semplice da sfruttare, a differenza di PS5 che offre alcuni utili vantaggi per gli sviluppatori.

"Grazie alla maggior velocità di clock, PS5 ci offre dei vantaggi più semplici e diretti rispetto alla precedente generazione. E sebbene le prestazioni GPU di Xbox Series X siano maggiori, sono anche più difficili da sfruttare, richiedendo un maggior lavoro in parallelo per sfruttare al meglio le 52 CU. Suppongo però che sul lungo termine gli sviluppatori possano ottenere maggiori benefici da Xbox Series X", afferma Jacquier nel corso di un'intervista con il portale Gamingbolt.

Dalle parole dell'autore di WRC Generations emerge come probabilmente diversi studi debbano ancora capire al meglio come sfruttare al 100% le capacità di Xbox Series X, e che probabilmente questo traguardo si raggiungerà più avanti, magari non appena l'attuale generazione prenderà definitivamente il sopravvento sulla precedente.