Xbox Series X ha pochi giochi? Il nuovo evento 'farà ricredere in molti', per un analista

Riflettendo sulla strategia comunicativa adottata da Microsoft in seguito all'evento sui giochi PS5, l'analista videoludico Benji Sales ritiene che dichiarazioni come quelle di Greenberg sulla maggiore potenza di Xbox Series X rispetto a quella di PS5 possano celare l'annuncio di tanti giochi all'evento di luglio.

Nel discutere dell'argomento insieme ai suoi follower su Twitter, Benji Sales sottolinea infatti come "la divisione Xbox è stata davvero aggressiva in questi ultimi giorni con i tweet. Come mossa aziendale devo dire che mi piace, ho sempre pensato che sarebbe stato un errore concedere passivamente l'intero ciclo di notizie e di marketing a Sony in coincidenza dell'evento sui giochi PS5. Mantenere Xbox Series X in primo piano come tema di discussione sui social è la mossa giusta".

La riflessione più interessante che l'analista affida ai social è però un'altra e riguarda, se vogliamo, la "rivincita" che la divisione Xbox di Microsoft starebbe preparando con l'evento digitale sui giochi Xbox Series X previsto per luglio: "Le persone che continuano a dire che 'Xbox non ha giochi' avranno un brusco risveglio a luglio. A chi piace fare la cheerleader per una console nextgen o per l'altra dovrà trovare presto uno slogan o dei pretesti diversi da questo".

Mentre aspettiamo di conoscere la data ufficiale dell'evento sui giochi XSX, vi lasciamo a questo approfondimento sulle parole pronunciate da Phil Spencer per delineare la visione nextgen di Microsoft discutendo del supporto al giocatore di Xbox Series X, con delle interessanti riflessioni sul prezzo e sui servizi offerti all'utenza attraverso l'intera famiglia di sistemi verdecrociati, ivi compresi PC Windows 10, Xbox One e Project xCloud.