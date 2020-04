Xbox Series X più potente di PS5: miglior Ray Tracing nei giochi open world?

Il mese di marzo ha visto la presentazione ufficiale delle caratteristiche tecniche di Xbox Series X e di PlayStation 5: nonostante i reveal, tuttavia, proseguono i confronti su quale delle due console sarà più performante.

Se da un lato le caratteristiche hardware di PS5 lasciano presupporre, da un punto di vista strettamente numerico, un'inferiorità di potenza bruta rispetto a Xbox Series X di almeno il 15-17% circa, diversi osservatori hanno evidenziato come la performance della console Sony potrebbe comunque tradursi in risultati simili a quelli delle concorrente grazie al processo di ottimizzazione messo in atto in sede di sviluppo. Mentre prosegue il dibattito su questo punto, Chris Granell, sviluppatore che ha in passato lavorato sul franchise di Killzone, ha proposto un ulteriore punto di riflessione.

Prendendo in considerazione il numero di unità computazionali che andranno a comporre le schede grafiche di PS5 e Xbox Series X e le relative capacità in termini di rapidità di calcolo, Granell ha evidenziato una possibile differenza di performance in termini di resa del Ray Tracing in tempo reale tra i due hardware. Partendo dall'ipotesi che entrambe le console, equipaggiate da componenti AMD, siano prive di CU espressamente deputate alla tecnologia e ne suddividano dunque il carico tra la totalità delle unità computazionali che compongono la scheda grafica, lo sviluppatore getta un'ombra sulla capacità di PS5 (scheda grafica con minor numero di CU a maggiore frequenza) di eguagliare Xbox Series X (scheda grafica con maggiori CU a minor frequenza).



Di conseguenza, la console Sony potrebbe avere difficoltà nella gestione del Ray Tracing nei giochi open world sviluppati da Terze Parti: questa tipologia di titoli, infatti, richiede uno sforzo particolarmente gravoso in termini di performance. "La grande [differenza] - ha dichiarato infatti Granell nel corso di un podcast - si basa davvero sul numero di CU che è piuttosto...che è piuttosto rilevante quando si inizia a parlare di Ray Tracing in tempo reale e cose di questo tipo... L'area in cui PS5 potrebbe potenzialmente faticare è in alcuni dei grandi giochi Terze Parti, come i titoli open world".



Il confronto di opinioni durerà sino al lancio di PS5 e Xbox Series X?