Xbox Series X sarà più potente di PS5, secondo il boss Phil Spencer

Dopo un avvio di generazione in netto svantaggio rispetto alla concorrenza sia per quanto concerne la potenza bruta, con Xbox One X Microsoft è riuscita superare Sony in ambito tecnico proponendo una soluzione mid-generation indubbiamente superiore a PlayStation 4 Pro.

Secondo Phil Spencer, la medesima situazione si ripresenterà anche durante la prossima generazione, che vedrà Xbox Series X, fresca di reveal, e PlayStation 5 contendersi i salotti dei videogiocatori di tutto il mondo. In una recente intervista concessa a GameSpot, il boss di Xbox ha dichiarato: "Il nostro obiettivo è sempre stato quello di costruire la console più potente possibile, e penso che ci siamo riusciti. Ci piace essere i leader in termini di potenza e di prestazioni, e credo che con Xbox Series X continueremo ad esserlo".

Nessuno dei due competitor ha ancora svelato le specifiche tecniche precise delle console, ma evidentemente il buon Phil Spencer sa qualcosa che noi non sappiamo, e ritiene che Xbox Series X sarà più potente di PlayStation 5, esattamente come Xbox One X lo è rispetto a PlayStation 4 Pro. Sarà davvero così? Riceveremo la risposta definitiva a questa domanda nei prossimi mesi, intanto possiamo dare un'occhiata al design definitivo di Xbox Series X e provare a fare qualche speculazione sulle specifiche tecniche di Xbox Series X sulla base delle informazioni ufficiali e delle tante voci di corridoio.