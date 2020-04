Xbox Series X più potente, ma PS5 più versatile: l'opinione di un ingegnere Crytek

In attesa di poter scoprire quello che sarà il design definitivo di PlayStation 5, proseguono le riflessioni su quelle che potrebbero essere le differenza in termini di performance tra le architetture next-gen Sony e Microsoft.

Sull'argomento si è recentemente espresso Ali Saleshi, Rendering Engineer presso Crytek. Nel corso di un'intervista, quest'ultimo ha evidenziato una differenza nell'approccio adottato tra i due colossi videoludici in termini di nuovo hardware. Nello specifico, nella visione di Salemi, Xbox Series X potrebbe contare su di una maggiore potenza bruta, che potrebbe però essere sfruttata al suo massimo potenziale solamente in certe circostanze. Al contrario, PS5 sarebbe sì meno potente, ma sembrerebbe poter lavorare a pieno regime in maniera più semplice.



Un assetto che Saleshi paragona in un qualche modo a quanto visto nella generazione PS3 e Xbox 360, con la prima che si presentava come più potente sulla carta, ma le cui potenzialità furono raramente sfruttate al massimo dagli sviluppatori. Tra gli elementi che potrebbero contribuire a determinare questa condizione, il Crytek evoca differenze in termini di software, con PS5 che sfrutterebbe un sistema operativo proprietario, mentre Xbox Series X una versione custom di Windows. Il Rendering Engineer pare inoltre incerto sull'efficacia della suddivisione della RAM verdecrociata in due differenti slot.

Per maggiori dettagli sui principi che regoleranno il funzionamento della prossima console Sony, segnaliamo che la Redazione di Everyeye ha recentemente realizzato un video dedicato all'hardware PS5, che raccoglie le ultime informazioni condivise da Mark Cerny.