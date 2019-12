Xbox Series X: quanto sarà potente rispetto a Xbox One e One X? Ce lo spiega Phil Spencer

Il massimo rappresentante della divisione Xbox di Microsoft, Phil Spencer, interviene ai microfoni di GameSpot per spiegare quanto sarà potente Xbox Series X rispetto alle console Xbox dell'attuale generazione, ossia Xbox One e Xbox One X.

Intervenuto a margine della cerimonia dei The Game Awards 2019, il dirigente di Microsoft ha provato a chiarire la questione relativa alla potenza grafica di Xbox Series X affermando che "volevamo compiere un aggiornamento straordinario, rispetto a quanto proposto dalla versione base di Xbox One. Quindi, per quanto riguarda il mero calcolo numerico, Xbox Series X sarà all'incirca otto volte più potente della GPU di Xbox One e due volte più di Xbox One X".

Anche per quanto concerne gli altri elementi delle specifiche hardware della console next-gen conosciuta fino a ieri come Project Scarlett, Spencer ha affermato che "come per la GPU, anche con la CPU volevamo spingerci oltre questa generazione, tant'è che abbiamo una potenza di calcolo quattro volte maggiore sulla CPU di Scarlett. Abbiamo poi investito sulle unità di memoria a stato solido NVMe per offrire agli sviluppatori molte più funzionalità, aiutandoli così a eliminare virtualmente i tempi di caricamento".

In estrema sintesi, Phil Spencer spiega che l'obiettivo della casa di Redmond "è sempre stato quello di costruire la console più potente che avessimo potuto fare, e penso che ci siamo riusciti. Ci piace essere i leader in termini di potenza e di prestazioni (riferendosi all'attuale gen e a Xbox One X, ndr), e sento che con Xbox Series X continueremo ad esserlo". Il lancio di Xbox Series X è previsto per Natale 2020, ossia nel medesimo periodo di uscita di PlayStation 5. Maggiori informazioni sulla console next-gen di Microsoft saranno svelate durante l'E3 2020.