Xbox Series X, potenza di PC di fascia alta, facilità nel programmare: il team di Yakuza

Ad accompagnare il lancio delle console Microsoft di prossima generazione, troveremo anche Yakuza: Like a Dragon, ultimo capitolo della celebre saga di casa SEGA.

I giocatori ansiosi di immergersi tra le strade di Yokohama grazie a Xbox Series X saranno lieti di apprendere che il team di sviluppo ha lavorato duramente per offrire al pubblico un'esperienza più solida e immersiva. Nel corso di un'intervista volta a presentare la versione next gen del gioco, il team di Yakuza: Like A Dragon hanno confermato miglioramenti significativi su diversi fronti. La potenza dell'SSD di Xbox Series X ha ad esempio reso possibile ridurre i tempi di caricamento sino a renderli pressoché istantanei.

Al contempo, la rinnovata potenza di calcolo proposta dalla console consente di proporre il titolo in una risoluzione nativa a 4K, affiancata da un framerate ancorato a 60 fps. Nel commentare il lavoro svolto sulla console, il team di Yakuza: Like A Dragon si è detto soddisfatto della semplicità di programmazione offerta da Xbox Series X, la cui potenza è stata giudicata equivalente a quella di un PC da gaming di fascia alta.



Per tutti i dettagli sull'avventura criminale nella sua versione next gen, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye trovate la nuova video anteprima di Yakuza: Like a Dragon per Xbox Series X. In chiusura, ricordiamo che la versione PS5 di Yakuza: Like A Dragon arriverà nel 2021.