Xbox Series X, tra potenza, tempi di caricamento e altro: parla 3D Realms

In attesa della diretta streaming dedicata a Xbox Series X e Project xCloud prevista per la giornata del 18 marzo, i co-fondatori di 3D Realms discutono della console di prossima generazione.

Frederik Schreiber e Scott Miller, in procinto di pubblicare Kinpin: Reloaded, sono stati recentemente intervistati dalla redazione di Gamingbolt, che ha approfittato dell'occasione per rivolgere loro alcune domande sulla futura ammiraglia Microsoft. I due hanno concordato sul fatto che la nuova CPU montata da Xbox Series X segnerà un significativo salto in avanti in termini di potenza sprigionata dall'hardware, elemento che andrà a vantaggio dei titoli AAA.



"Per quanto riguarda i giochi più piccoli, - hanno proseguito Schreiber e Miller - questo consentirà tempi di caricamento più rapidi, migliore Intelligenza Artificiale, e, sicuramente, 4K e 60 fps molto più spesso". Discutendo invece dei nuovi SSD, il team ha dichiarato: "Per un gioco come Kingpin: Reloaded, che non richiede troppo a livello hardware, l'SSD non avrà un grande impatto, ad eccezione dei tempi di caricamento. Tuttavia, su di una scala più grande, i titoli AAA, ci aspettiamo assolutamente che migliori drasticamente le cose".

In chiusura, ricordiamo che nonostante la decisione dell'ESA di cancellare l'E3 2020, scelta imposta dall'emergenza sanitaria attualmente in corsa a causa del Coronavirus, la comunicazione dei giganti videoludici non si interromperà. Molti attori stanno infatti pensando a soluzioni digitali alternative, e tra coloro che hanno già confermato tali intenzioni figura proprio Microsoft, con Phil Spencer che ha annunciato un evento digitale a tema next-gen Xbox.