Xbox Series X potrà essere posizionata anche in orizzontale

Dopo la presentazione del design di Xbox Series X, in molti si sono chiesti se la console potrà essere posizionata in orizzontale. La risposta è affermativa e arriva direttamente da Microsoft: sì, Xbox Series X potrà essere utilizzata sia in posizione verticale che orizzontale.

"Il design di Xbox Series X ci consente di offrire una potenza di elaborazione quattro volte superiore a Xbox One nel modo più silenzioso ed efficiente possibile, un aspetto di fondamentale importanza per offrire un'esperienza di gioco davvero coinvolgente. Abbiamo progettato la console anche per supportare sia l'orientamento verticale che orizzontale. Si tratta di un design audace e unico, proprio come i nostri fan di tutto il mondo e il team di collaboratori e innovatori che lo hanno realizzato." si legge nella dichiarazione di Microsoft pubblicata sul sito ufficiale di Xbox.

Come confermato dalla casa di Redmond, dunque, la nuova Xbox Series X in arrivo a Natale 2020 potrà essere posizionata sia in verticale che in orizzontale, in base ai vostri gusti e alle vostre esigenze in termini di spazio disponibile. Voi come pensate di posizionarla?

