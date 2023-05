Xbox Series X in preordine su Amazon in bundle con Diablo IV

Amazon apre i preordini di un nuovo bundle dell'ultima e più potente console di Microsoft, Xbox Series X è infatti preordinabile con inclusa una copia dell'ultimo capitolo della fortunata serie di Blizzard, il tutto in uscita il 6 giugno.

Questo bundle, oltre ad includere ovviamente una console Xbox Series X, un controller Wireless Microsoft di colore nero, un cavo di alimentazione, un cavo USB type-C, un cavo HDMI 2.1, racchiude al suo interno anche una copia digitale di Diablo IV, il tutto al prezzo di 559,99 euro, 500 euro è il costo della console, 59,99 euro il costo del gioco (con 10 euro di sconto dal prezzo di listino ufficiale di 69,99 euro).

Il gioco in vesione digitale include anche dei contenuti bonus: Cavalcatura Portaluce con rispettiva Armatura Mantello della Fede per Diablo IV, Ali di Inarius e mascotte Inarius Murloc per Diablo III, Cavalcatura Amalgam of Rage per World of Warcraft e Set cosmetico Oscurità Alata Bruna per Diablo Immortal (giochi venduti separatamente).

Xbox Series X è la console Xbox più veloce e potente di sempre, con 12 teraflop di potenza, ray-tracing DirectX, un'unità SSD personalizzata e gioco in risoluzione 4K.