Xbox Series X si presenta: le caratteristiche tecniche della console in video

Decisamente a sorpresa, Phil Spencer, responsabile della divisione gaming di Microsoft, ha condiviso con il pubblico una vasta selezione di informazioni su Xbox Series X.

In particolare, la Casa di Redmond ha scelto di svelare, decisamente a sorpresa, una nutrita schiera di dettagli su quelle che saranno le specifiche tecniche della next-gen Xbox. Apprendiamo così che Xbox Series X sarà in grado di sprigionare una potenza di ben 12 TFLOPs, ma non solo. Giungono ulteriori conferme in merito al supporto alla tecnologia del Ray-Tracing e della scelta di equipaggiare l'hardware di SSD.



Non sono mancate anche informazioni inedite, tra le quali spicca la funzionalità definita da Microsoft come Smart Delivery, volta a creare un contesto di continuità tra gli hardware targati Xbox. Phil Spencer, infine, ha introdotto anche la feature Quick Resume di Xbox Series X, grazie alla quale i giocatori potranno sospendere temporaneamente la propria sessione di gioco per passare liberamente ad un altro titolo: sarà in seguito possibile riprenderli esattamente da dove li avevamo lasciati, senza alcuna schermata di caricamento.



Per presentarvi tutte le novità, la Redazione di Everyeye ha confezionato un apposito video dedicato, all'interno del quale il nostro Francesco Fossetti riassume e commenta le nuove informazioni condivise da Phil Spencer. Come sempre, trovate il filmato direttamente in apertura a questa news: buona visione!