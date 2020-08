Xbox Series X si presenta: nuove immagini dall'evento XPERION

Attualmente in corso in Germania, presso la città di Colonia, l'evento XPERION organizzato da Saturn ospita anche la console Microsoft di prossima generazione.

Ad offrirne testimonianza sono alcuni scatti apparsi sui social network, in particolare su Twitter. Le immagini risultano interessanti perché calano la console nel mondo reale, consentendo di dare uno sguardo più dettagliato a dimensioni e proporzioni, oltre che ovviamente all'estetica. Direttamente in calce a questa news potete trovare un cinguettio riportante un'immagine: segnaliamo tuttavia che nel prossimo futuro potrebbe divenire oggetto di cancellazione. Cosa ve ne pare di Xbox Series X, vi piace il design scelto dalla Casa di Remond?

L'hardware verdecrociato di prossima generazione, lo ricordiamo, è atteso sul mercato videoludico nel corso del mese di novembre. Di recente, Phil Spencer ha avuto modo di discutere di diversi aspetti dell'avvento della next gen Microsoft. Durante una lunga intervista, il dirigente ha ad esempio confermato che Xbox Series X è pronta per il lancio e che lui stesso ha avuto modo di testarne il packaging definitivo. Il debutto della console, come noto, non avverrà più in concomitanza con l'esordio di Halo: Infinite, poiché il gioco di 343 Industries è stato rimandato al 2021. Al momento, non sono stati condivisi dettagli ufficiali sul prezzo di Xbox Series X.