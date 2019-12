Xbox Series X: la presentazione ufficiale avverrà nel pre-E3 con gameplay di Elden Ring?

L'interesse suscitato dall'annuncio di Xbox Series X ai Game Awards 2019 sta alimentando le attese e la curiosità degli appassionati. Non è un caso, quindi, se in rete si moltiplicano le voci di corridoio legate al prossimo, importante evento che organizzerà Microsoft per il reveal completo della console next-gen.

In base alle indiscrezioni raccolte da Shpeshal Ed e condivise dallo youtuber nel corso dell'ultimo podcast di XboxEra, la presentazione "completa" di Xbox Series X dovrebbe avvenire tra aprile e maggio, ossia nel periodo immediatamente precedente all'apertura dell'E3 2020.

A detta di Ed, oltretutto, i vertici della divisione Xbox di Microsoft e le alte sfere di From Software sarebbero in trattative per fare del palco del reveal di XSX il luogo dove mostrare le primissime scene di gameplay di Elden Ring: qualora risultassero veritieri, questi rumor confermerebbero così le voci di corridoio legate alla natura cross-gen del prossimo action ruolistico degli autori di Dark Souls e Sekiro.

Oltre al video di gioco della versione next-gen di Elden Ring, nel corso della presentazione ufficiale di Xbox Series X la casa di Redmond dovrebbe svelare le specifiche hardware di Scarlett, la lineup di lancio, la data di uscita definitiva e il prezzo di XSX, con l'incognita dell'annuncio della doppia versione Lockhart e Anaconda dovuto al fatto che, secondo Microsoft, la prossima generazione di console si chiamerà semplicemente Xbox.