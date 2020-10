Xbox Series X, vi presentiamo la console Microsoft: tutti i dettagli sulla next gen

In seguito all'atteso arrivo della nuova console di casa Microsoft negli uffici di Everyeye, la Redazione vi racconta nel dettaglio tutte le sue impressioni.

Da qualche giorno, infatti, Xbox Series X (in versione preview) è nelle mani di Everyeye, che non poteva ovviamente esimersi dal rendere l'hardware protagonista assoluto di una maratona dedicata. In un appuntamento protrattosi per circa 4 ore, i nostri Francesco Fossetti e Marco Mottura si sono messi a completa disposizione della community, per offrire informazioni, rispondere a quesiti e fugare dubbi.

Se vi siete persi l'appuntamento live, trasmesso sul Canale Twitch di Eveyeye nel corso del pomeriggio di lunedì 5 ottobre, non disperate: a vostra disposizione trovate infatti la replica integrale dell'evento. Come ormai da tradizione, il video dedicato è infatti online sul Canale YouTube di Everyeye On Demand. Potete dunque trovarlo sia sulla piattaforma di condivisione video sia direttamente in apertura a questa news. Vi auguriamo una buona visione!



Ovviamente, la copertura relativa a tutto ciò che riguarda la next gen Microsoft non si ferma qui: sulle nostre pagine potete infatti trovare il ricco provato di Xbox Series X redatto da Francesco Fossetti, mentre Marco Mottura vi propone un'interessante analisi del design di Xbox Series X e del nuovo controller ad essa associato.