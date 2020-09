Xbox Series X: prestazioni migliorate per tutti i giochi retrocompatibili

Come avrete ormai notato, nel corso dell'ultima ora è scaduto l'embargo sulle caratteristiche di Xbox Series X, la console Microsoft ormai nelle mani di alcuni giornalisti americani che hanno potuto testare approfonditamente alcuni degli aspetti che maggiormente interessano ai futuri acquirenti, tra i quali troviamo la retrocompatibilità.

Nel corso dei test, i cui video sono stati pubblicati su YouTube, i giornalisti in possesso della console next-gen hanno avviato numerosi titoli dell'attuale generazione per valutare non solo i tempi di caricamento ma anche le prestazioni e i risultati sono sorprendenti. Sembra infatti che Series X sia in grado di migliorare le performance dei vecchi giochi anche nel caso in cui questi non dovessero ricevere un aggiornamento dedicato all'ottimizzazione con la nuova console. Non parliamo di miglioramenti netti (ad esempio da 30 a 60 fotogrammi al secondo), ma di un generale aumento della fluidità dovuto anche alle prestazioni del veloce SSD, che migliora i caricamenti e il passaggio tra i menu, come nel caso di Destiny 2 in cui accedere all'inventario è molto più veloce su Series X rispetto a One X.

Stando a quanto dichiarato su The Verge, chi deciderà di giocare i titoli retrocompatibili su Series X o S non avrà inoltre alcun problema in termini di server, poiché questi non saranno separati e potrete quindi incontrare utenti attivi sugli altri modelli di console.

Avete già dato un'occhiata al confronto tra i tempi di caricamento su Xbox One X e Xbox Series X?