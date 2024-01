Xbox Series X: il prezzo continua a scendere su Amazon, acquistabile anche a rate

Xbox Series X è la console più potente di sempre con 12 teraflop di potenza di elaborazione ospitati su un chip (SOC) del sistema, Xbox Series X offre una frequenza dei fotogrammi fino a 120 fps e tempi di caricamento estremamente più rapidi grazie all'unità SSD personalizzata.

Proprio in questo momento è acquistabile su Amazon con spedizione immediata ad un prezzo super scontato a questo link

La console può essere acquistata al prezzo scontato di 394 euro (invece di un prezzo di listino di 550 euro) con pagamento immediato con carta di credito o in 5 comode rate da 78,80 euro senza interessi. Per pagare ratealmente basta selezionare l’opzione di "pagamento a rate" una volta aggiunto l'articolo al carrello o al momento del pagamento.

L’importo verrà addebitato automaticamente sul metodo di pagamento prescelto in rate mensili uguali, ogni 30 giorni dalla data di spedizione. Il numero di rate mensili applicabili è indicato nel momento in cui selezioniamo l’opzione di pagamento a rate mensili. Selezionando tale opzione, se si acquistano piu’ prodotti, il prezzo di ciascun prodotto potrebbe essere addebitato separatamente.



Su Amazon è in vendita anche uno speciale bundle della console con all'interno la copia digitale di Diablo IV, acquistala a questo link al prezzo scontato di 453 euro.

La console ci permette di riprodurre anche l'enorme catalogo offerto dall’abbonamento al servizio Xbox Game Pass che, ad un prezzo mensile molto basso, ci permetterà di giocare a centinaia di titoli di ogni genere. Vi ricordiamo pertanto che su Amazon sono in vendita gli abbonamenti Xbox Live, Game Pass e Game Pass Ultimate.

