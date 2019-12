Xbox Series X, quale sarà il prezzo della next-gen Microsoft? Ipotesi a confronto

Con una mossa che ha colto decisamente di sorpresa il pubblico, Microsoft ha sfruttato la vetrina offerta dai The Game Awards 2019 per alzare parzialmente il sipario sulla next-gen.

Durante l'evento condotto da Geoff Keighley, è stato trasmesso un trailer dedicato a Xbox Series X che, oltre a svelare la denominazione ufficiale del nuovo hardware, ne ha anche presentato il design. In seguito, la Casa di Redmond ha condiviso ulteriori dettagli sulle caratteristiche della next gen Microsoft. Questa nuova ondata di informazioni ha spinto diversi osservatori a realizzare ipotesi su quello che potrebbe essere il prezzo di lancio di Xbox Series X, tema sul quale non sono ancora giunte comunicazioni ufficiali.

Bo Moore, dalle pagine di IGN.com, ha ad esempio realizzato un'analisi legata alle componenti necessari a realizzare un PC gaming di simili prestazioni. L'autore ha infine ipotizzato un valore di 450 dollari per la sola componentistica. Supponendo la permanenza sul mercato di Xbox One X, Moore ha infine identificato in circa 600 dollari un potenziale prezzo di lancio per Xbox Series X. Di tutt'altro avviso è invece Paul Tassi, che ha esposto il proprio punto di vista dalle pagine di Forbes. Utilizzando come premessa la volontà di Microsoft di lanciare il proprio nuovo hardware sul mercato ad un prezzo competitivo, quest'ultimo ha identificato in circa 500 dollari la possibile cifra. Tassi ipotizza contestualmente un calo di prezzo significativo per Xbox One X.



Ad oggi, evidentemente, non è dato sapere quale sia il prezzo con cui Microsoft porterà Xbox Series X sul mercato: quando pensate che potrebbe essere annunciato?