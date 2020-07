Xbox Series X: il prezzo non verrà annunciato all'evento di luglio

All'evento Xbox Series X di luglio ci sarà spazio per conoscere il prezzo della console? Apparentemente no, almeno secondo due insider come ZhugeEx e Tom Warren di The Verge.

Daniel Ahmad ha lanciato un sondaggio a tal proposito sul suo profilo Twitter, chiedendo ai suoi follower se "durante l'evento Xbox Series X scoprire il prezzo della console", da notare come entrambe le risposte possibili siano un secco no. A dare manforte a questa tesi ci pensa Tom Warren, il quale ribadisce che l'evento sarà dedicato solamente ai giochi, dunque niente spazio per il prezzo e presumibilmente la data di uscita.

Lo show del 23 luglio come noto sarà incentrato sui giochi First Party, in questa occasione Microsoft mostrerà Halo Infinite e altri progetti targati Xbox Game Studios, tra tra questi si mormorano anche il nuovo GDR di Obsidian e Forza Motorsport 8, oltre al possibile ritorno di Fable e Perfect Dark e al gameplay di Everwild, il nuovo gioco di Rare.

Secondo Tom Phillips di Eurogamer.net, Microsoft non svelerà tutte le sue carte all'evento di luglio così da lasciarsi qualche annuncio di primo piano per rispondere alla controffensiva Sony apparentemente prevista per il mese di agosto.