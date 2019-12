Xbox Series X: le prime immagini della console Next-Gen Microsoft

In occasione dei The Game Awards 2019, il boss della divisione Xbox di Microsoft, Phil Spencer, ha svelato ufficialmente il design e il nome di Project Scarlett: la console next-gen che "sostituirà" Xbox One si chiamerà Xbox Series X.

Accompagnato da un'introduzione che non lasciava presagire alcun annuncio riguardante la prossima generazione di piattaforme della casa di Redmond, il reveal del design definitivo e del nome di Xbox Series X ha sorpreso tutti gli spettatori dello show organizzato da Geoff Keighley.

Come possiamo ammirare scorrendo le primissime immagini della console tratte dal reveal trailer, l'aspetto del nuovo sistema casalingo del colosso tecnologico statunitense si smarca in maniera netta dal design e dal form factor di qualsiasi altra piattaforma.

Cosa ne pensate della scelta compiuta da Microsoft? Ritenete che il design di Xbox Series X possa fare breccia nel cuore degli appassionati o siete maggiormente interessati alle questioni legate alla potenza computazionale di Scarlett, all'hardware (compreso il controller) e alle funzionalità come Project xCloud o Xbox Game Pass? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi ricordiamo che la console next-gen della famiglia Xbox sarà disponibile nel corso delle prossime festività natalizie ad un prezzo che deve essere ancora fissato.