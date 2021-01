Xbox Series X e Pringles: 7 giorni di Game Pass gratis in tutti i tubi

A distanza di qualche mese, anche in Italia è ora arrivata la partnership tra Pringle e Microsoft, grazie alla quale i videogiocatori potranno ricevere una serie di bonus esclusivi e partecipare a concorsi a premi con in palio delle Xbox Series X.

In ogni tubo di Pringles potrete infatti trovare un codice che, se riscattato sul sito ufficiale Microsoft o direttamente da Xbox sullo store, vi permetterà di ottenere senza costi aggiuntivi un abbonamento di sette giorni alla versione standard di Xbox Game Pass. Grazie ad ogni confezione di patatine avrete inoltre l'opportunità di partecipare ad un'estrazione a premi che mette in palio diverse Xbox Series X.

Ecco di seguito il messaggio pubblicato sulla pagina ufficiale Instagram dell'azienda produttrice di snack salati:

"Voglia di giocare? Acquistando un tubo di Pringles avrai subito in regalo 7 giorni di Xbox Game Pass e potrai vincere la nuovissima Xbox Series X! Cosa aspetti?"

Va precisato che i codici presenti nelle confezioni potrebbero non essere cumulativi: ciò significa che ci sono buone probabilità che ogni account possa utilizzare un solo codice di questo tipo o che questi codici siano funzionanti esclusivamente su profili che non hanno un abbonamento attivo. Insomma, è improbabile che acquistando una scorta di confezioni possiate ottenere un abbonamento per mesi.

A proposito del servizio Microsoft, sapevate che Control sta per arrivare su Xbox Game Pass per PC?