Xbox Series X e i problemi alla consegna: c'è chi ha ricevuto Xbox One X per sbaglio!

Xbox Series X e S sono uscite oggi sono uscite oggi e in tanti stanno ricevendo le console nextgen di Microsoft. Alla festa del day one di Series X|S avrebbe voluto partecipare anche un'utente che, dal forum di Reddit, afferma di aver ricevuto per sbaglio Xbox One X dopo aver sottoscritto un abbonamento All Access.

In base al resoconto degli eventi fornito dall'utente conosciuto come L3Jane, la redditor avrebbe sottoscritto un piano in abbonamento con il provider australiano Telstra per ricevere in comodato d'uso Xbox Series X giusto in tempo per il lancio della console di nuova generazione.

Una volta aperto il pacco consegnatoli dal corriere, la sfortunata appassionata di videogiochi riferisce però di aver non aver ricevuto Xbox Series X ma un modello di Xbox One X con tanto di adesivi del servizio Xbox All Access.

Superata la frustrazione iniziale, L3Jane si è subito attivata per segnalare l'errore al provider: dopo aver ricevuto le scuse dei centralinisti di Telstra, all'utente di Xbox All Access sono state date tutte le indicazioni necessarie per la riconsegna della console, con la promessa di ricevere quanto prima Xbox Series X. Speriamo quindi che la redditor superi al più presto questo problema; già che ci siamo, vi ricordiamo che Microsoft ha celebrato il lancio internazionale di Xbox Series X e Series S con lo spot Dreams Within e degli unboxing ufficiali.