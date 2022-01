Xbox Series X, problemi con il lettore Blu-Ray: 'legge solo il 30-40% dei dischi 4K'

I possessori di Xbox Series X si sono radunati sulle pagine di reddit per segnalare alcuni problemi tecnici con il lettore Blu-Ray della console. Sebbene sulla carta sia perfettamente in grado di leggere dischi 4K, l'unità sembra poter riprodurre correttamente "solo il 30-40%" dei Blu-Ray in circolazione.

Stando alle lamentele, l'unità Blu-ray può richiedere "minuti" per caricare una sequenza di apertura di 10 secondi e spesso capita che un disco Blu-ray da 100 GB triple layer carichi un film 4K senza audio e con solo un paio di fotogrammi al secondo. Da qui la visione inevitabilmente compromessa, con la conseguente frustrazione degli utenti.

"A Microsoft piace mettere in risalto la riproduzione Blu-ray Ultra HD sulla confezione della console, ma attualmente è in grado di leggere circa il 30-40% dei dischi 4K", afferma un possessore di Xbox Series X su reddit. Naturalmente potrebbe trattarsi di un'indicazione azzardata e approssimativa, tuttavia le numerose segnalazioni lasciano intuire come il problema sia reale e concreto.

Sembra inoltre che la riproduzione di Blu-Ray possa rendere particolarmente rumorosa Xbox Series X durante la visione dei film, anche se alcuni hanno ovviato al problema semplicemente posizionando la console in orizzontale.



Al momento non è chiaro se e come Microsoft abbia intenzione di agire per migliorare la situazione. Nei mesi precedenti i team della compagnia di Redmond si sono mobilitati per risolvere il problema legato al livello dei neri del lettore Blu-Ray.