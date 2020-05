Xbox Series X è già in produzione? Nuove conferme dalla Francia

La direttrice della divisione francese di Xbox, Ina Gelbert, conferma dalle pagine del portale Xboxygen la partenza della produzione di Xbox Series X in vista dell'uscita della console che, lo ricordiamo, è prevista per la fine del 2020.

Intervistata dai giornalisti del portale transalpino, Gelbert ha riferito che "oh sì, è già in corso. È molto difficile avviare la produzione di console del genere, dato il numero di componenti richieste per assemblarle, la riorganizzazione delle fabbriche e delle linee produttive... insomma, c'è molto lavoro da fare".

Nonostante manchino ancora diversi mesi alla commercializzazione della console, Microsoft ha così deciso di dare inizio alla produzione di Xbox Series X per soddisfare la domanda e garantire un numero sufficiente di sistemi nextgen nei diversi mercati interazionali.

La stessa Gelbert, nell'illustrare la strategia nextgen della casa di Redmond, spiega che "la scelta che abbiamo fatto questa volta è stata quella di essere presenti in più Paesi rispetto al lancio di Xbox One. Ad oggi non vedo rischi di alcun genere per la Francia (in merito all'eventualità del rinvio o di una carenza di scorte per l'emergenza Coronavirus, ndr). Ma se un domani, a pochi giorni prima del lancio, ci fosse un enorme blocco commerciale nel mondo... beh, in quel caso non è che saremo in grado di fare molto per superarlo. Ma ad oggi, il nostro piano procede spedito e abbiamo le unità richieste per il lancio. Ci sono grandi aspettative intorno a Xbox Series X in Francia, c'è una grande community e la richiesta è elevata".