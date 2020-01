Xbox Series X: progettista Microsoft critica chi vuole conoscerne le specifiche hardware

Il progettista senior della divisione Xbox di Microsoft, David Prien, si è lamentato pubblicamente sui propri profili social per l'attesa nutrita da una fetta di appassionati di videogiochi che desidera assistere quanto prima all'annuncio delle specifiche di Xbox Series X.

Riallacciandosi alle indiscrezioni che volevano la casa di Redmond presente al CES 2020 con Xbox Series X (rumor alimentati proprio dalle sue dichiarazioni, tra l'altro), il progettista di Microsoft ha interpellato i suoi follower su Twitter per porre loro una "domanda seria, non sono alla ricerca di commenti tossici o guerre di parte. Perchè le persone vogliono sapere le specifiche di qualcosa con così largo anticipo? Conoscerle cambierà forse le loro scelte di acquisto perchè ci sarà altro che uscirà nel medesimo giorno di lancio? Per mè sarebbe come ricevere degli spoiler di un film che non voglio conoscere a fondo fino a quando non andrò al cinema a guardarlo".

Le dichiarazioni di Prien si ricollegano così all'accesa discussione sui leak delle specifiche di PS5 e Xbox Series X, dalle considerazioni sulla differenza di potenza tra le due console nextgen espressa in TeraFLOPS (ma solo per quanto concerne la GPU) alle analisi sull'SSD iperveloce, per tacere della diatriba legata alla presenza o meno di hardware dedicato al Ray Tracing. A proposito di nextgen, Matt Booty degli Xbox Game Studios ha voluto aggiungere ulteriore carne al fuoco affermando che tutti i giochi first party di Microsoft per Xbox Series X usciranno anche su Xbox One per due anni.