Xbox Series X, Project xCloud ed oltre: il futuro del gaming secondo Phil Spencer

Il sempre attivissimo Phil Spencer ha recentemente preso parte ad un interessante podcast, durante il quale ha avuto modo di discutere di diversi aspetti del futuro dell'industria videoludica.

Nel corso della chiacchierata, che si è protratta per circa un'ora, vi è stato modo per affrontare diverse tematiche, tra le quali la diffusione ed affermazione delle tecnologie legate al gioco in streaming. Su questo fronte, ormai da diverso tempo, Microsoft si sta muovendo grazie al proprio Project xCloud, attualmente in fase di test con un catalogo provvisorio in espansione. "Penso che arrivare ad un mondo in cui non è necessario possedere un hardware per giocare a specifici giochi aiuti l'industria - ha dichiarato in merito Spencer - Questo non significa che possedere un device non sia parte della mia esperienze. Penso di avere l'intenzione di avere una console collegata alla mia televisione per il prossimo decennio". Tuttavia, ha proseguito, talvolta non ci si trova nelle condizioni di poter accedere ad uno specifico dispositivo, ed in tal caso lo streaming ed il cloud possono subentrare per fare la differenza.



Per quanto riguarda i futuri hardware dedicati al gaming, Phil Spencer ha ammesso di attendersi una varietà sempre maggiore di opzioni. Tra queste, "[...]una pletora di console dedicate solo allo streaming e prive di unità disco, che non hanno un sistema locale di archiviazione. È solo il modo in cui ottengo quel segnale per la TV. Penso che vedremo anche più cose di prima fascia [...]". Infine, un passaggio dell'intervista ha riguardato il destino dei diversi attori attualmente attivi nell'industria videoludica. Spencer punta ad un ambiente in cui il settore possa continuare ad evolversi sia grazie alla competizione sia grazie alla cooperazione. "Preferirei di gran lunga vedere le Compagnie che hanno avuto un ruolo nel portare l'industria del videogioco dov'è ora essere leader per i prossimi venti o trent'anni [...]".

In chiusura, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye, il nostro Francesco Fossetti ha provveduto a presentare in video tutte le novità ufficiali su Xbox Series X emerse nel corso della giornata di lunedì 24 febbraio.