Xbox Series X pronta a un'invasione di RPG: almeno 10 giochi in sviluppo in Microsoft?

In attesa di scoprire quali saranno i giochi presenti all'E3 2021 di Microsoft, emergono nuove indiscrezioni sulle attuali attività dei team parte dell'ormai immensa famiglia degli Xbox Game Studios.

Dalle pagine di Resetera, in particolare, un noto insider tradizionalmente vicino all'universo verdecrociato ha stuzzicato la curiosità degli amanti delle esperienze ruolistiche. Attivo sul forum come "Matt", quest'ultimo ha infatti dichiarato di avere la certezza che, al momento, le fucine creative di Microsoft starebbero ospitando "almeno 10" RPG, con il numero che potrebbe risultare superiore a seconda dell'ampiezza della definizione di GDR utilizzata.

Non ci è voluto molto prima che le parole dell'insider venissero analizzate dagli appassionati, che hanno preso a discuterne animatamente in quel di Reddit. Ha così iniziato a prendere forma una lista di possibili candidati, tra conferme, rumor e supposizioni. Tra le produzioni già annunciate destinate probabilmente a rientrare nella categoria ruolistica è possibile citare il ritorno di Fable, The Elder Scrolls VI, Starfield e Avowed. Sono molti però i team di sviluppo che non hanno ancora svelato le proprie carte e che le indiscrezioni indicano come al lavoro su nuovi RPG. Tra questi troviamo ad esempio InXile, Zenimax Online e Obsidian Entertainment, ma anche IO Interactive con un'esclusiva a tema draghi.



Come sempre, sarà necessario attendere certezze da parte delle singole software house, ma nel frattempo chi sperate si stia cimentando con un GDR?