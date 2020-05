Xbox Series X, pronti annunci giochi, ma i First Party brilleranno in estate: pala Shinobi

Con tempistiche pressoché contestuali al reveal di Assassin's Creed Valhalla, il team di Microsoft ha annunciato un Inside Xbox dedicati ai giochi Series X.

L'appuntamento è fissato per giovedì 7 maggio, dunque non sarà necessario attendere molto tempo per scoprire cosa bolle in pentola. Nonostante ciò, la curiosità del pubblico resta alle stelle e nei forum videoludici si susseguono richieste di anticipazioni ad Insider ritenuti particolarmente affidabili. Tra questi figura l'ormai piuttosto noto "Shinobi602", che dalle pagine di ResetEra offre qualche presunta informazione sulle caratteristiche dell'evento targato Microsoft.

Secondo quanto riferito da quest'ultimo, l'Inside Xbox accoglierà l'annuncio di nuovi giochi, con la possibilità per il pubblico di dare dunque uno sguardo a produzioni tenute sino ad ora celate dal team di sviluppo. Shinobi602 afferma di non conoscere l'intera line-up che sarà protagonista dello show, ma suggerisce che molti degli annunci proverranno direttamente da team Terze Parti. Al contrario, la Casa di Redmond avrebbe intenzione di mantenere ancora una certa aura di mistero sulle attività dei propri studi interni, con le 15 software house degli Xbox Game Studios pronte a brillare più avanti, in occasione dell'evento Microsoft sostitutivo delle conferenza E3 2020.



Sarà davvero così? Per scoprirlo non ci resta che attendere giovedì 7 maggio!